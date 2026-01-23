大學生返校優惠 高鐵加碼5折列車1／27開搶

台灣高鐵公司為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，規劃2月24日、25日加碼5折優惠。（高鐵提供／陳祐誠台北傳真）

今年春節疏運與和平紀念日疏運僅相隔2天，台灣高鐵公司為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，規劃2月24日、25日除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各3班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月27日凌晨0時起開放購票。

高鐵表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

高鐵提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。

另外，台鐵公司因應和平紀念日疏運旅客需要，自2月26日至3月2日，全線加開各級列車共計84列次。其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次，同時暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵加開班次自1月27日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於1月28日凌晨0時起，開放符合資格的民眾訂票。

