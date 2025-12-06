大學生遭詐騙身亡！與阿嬤徹夜訣別 警方追查幕後黑手

一名家境清寒的20歲大學生，遭遇詐騙後背負貸款，不敢透露卻又承受不了壓力，最終在家中結束生命。事發前一晚，他曾與阿嬤徹夜長談至天亮，疑似無聲的訣別。警方調查發現，他生前曾在桃園遭遇申辦手機詐騙並報警求助，目前正釐清案情偵辦中。社會處已派社工提供家屬關懷與資源連結，但詐騙集團害人不淺，卻總是藏匿幕後，令人痛心！

彰化一名家境清寒的劉姓大學生因遭遇詐騙，不僅積蓄全失，還背負貸款，卻因擔心拖累家人而不敢透露，最終走上絕路。這位20歲的學生在事發前一晚與阿嬤徹夜長談至天亮，疑似是無聲的訣別。警方調查顯示，他曾在桃園遭遇申辦手機詐騙並報警求助，目前已介入調查詳細案情，同時社會處也已派社工提供家屬關懷與資源連結。

劉姓大學生遭詐騙後默默承受壓力，最終選擇在家中結束生命，讓家人承受巨大打擊，事件因善團致贈善款慰問而曝光。彰化警分局大竹派出所長黃信勳表示，針對死亡原因及是否遭受不法行為，目前已報請檢察官指揮，正積極釐清案情並偵辦中。警方初步調查發現，該大學生生前曾在桃園遭遇申辦手機詐騙案，金額約2萬多元，且已報警求救，但不排除還有其他詐騙案件，警方正努力追查幕後兇手。

據了解，這名大學生在事發前一週返家，出事前一天晚上與阿嬤徹夜長談至凌晨4點，回想起來，當時他可能已心情沉重，默默與親人告別。有其他大學生表示，周邊不少同學也曾遭遇詐騙，最常見的是在Instagram上收到中獎訊息，隨後被一步步誘入陷阱。一名與事件無關的大學生分享，這類詐騙相當擬真，詐騙者會告知受害者曾在何時點擊了某些內容，讓人難以分辨真偽。

這名不幸的劉姓大學生家境清寒，父親已過世，母親獨自扛起家計，還有兩個就學中的妹妹和一位阿嬤。他本人半工半讀考上大學，正要迎向美好前程，卻因墜入詐騙陷阱而想不開。彰化縣社會處副處長涂敏群表示，已指派社工提供全面關懷並給予慰問金，同時連結相關社會資源協助這個家庭。詐騙行為害人不淺，詐騙集團騙取受害者辛苦賺來的血汗錢，讓被害人陷入困境，導致悲劇接連發生，而這些萬惡的詐騙集團卻總是藏匿於幕後，令人痛心。

《TVBS新聞網》提醒您：

輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

