大學生雙載追撞小貨車！撞擊瞬間被彈飛 現場驚心動魄

花蓮吉安鄉日前發生一起嚴重的機車交通事故，事故地點位於南濱路與南海八街口，時間接近晚上7點，2名大學生在晚間雙載騎乘機車返校途中，疑似未注意前方車況，直接追撞1輛正準備右轉的小貨車，導致2人當場被彈飛並受傷，事故造成機車車頭嚴重變形，碎片散落一地，現場驚心動魄。

根據路口監視器畫面顯示，小貨車駕駛在右轉前已打方向燈，但後方機車騎士似乎未察覺，直接撞上小貨車，撞擊瞬間，騎士與後座的友人被撞飛倒地，許多經過的民眾立刻上前協助。目擊者描述，機車騎士倒在地上表情痛苦且無法移動，後座友人雖受傷仍不忘關心騎士傷勢，詢問警方「他還好嗎？」、「他哪裡受傷？」。警方回應表示，騎士主要受傷在腳部及腰部。

事故發生後，現場機車嚴重受損，車頭卡住且碎裂，需要3名人力才能將車輛移至路邊。小貨車駕駛表示，自己在轉彎前已經打了方向燈，不清楚為何機車會追撞，吉安分局交通組組長劉瑞年指出2名大學生右腳骨折，已由救護車送往醫院救治，目前已無生命危險；同時提醒，夜間視線不佳，騎乘機車或開車上路時應特別注意前方車況，保持安全距離，避免類似意外再次發生。

