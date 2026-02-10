大學生騎機車疑失控喪命 彰139線不到1個月2死

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）鄭姓大學生昨天騎機車行經彰化芬園139縣道大彰路時，突然疑失控衝向路邊草叢，警消獲報將鄭姓大學生送醫，今天凌晨大學生因顱內出血不治，139線不到1個月已發生2起死亡車禍。

彰化縣警察局彰化分局1名員警今天指出，昨天下午4時接獲民眾報案，指彰化芬園鄉139縣道大彰路發生交通意外，鄭姓大學生騎機車行經該路段時，突然疑失控連人帶車衝向路邊草叢，警消獲報趕到現場時，發現鄭男已無呼吸心跳，趕緊派救護車送醫。

警方表示，鄭男被送往彰化秀傳醫院急救，今天凌晨疑似因顱內出血嚴重，宣告不治。

警方調閱監視器畫面，發現鄭男機車後方還有1名女騎士，2輛機車原本正常在道路上行駛，沒有超速或其他違規行為，但沒多久，鄭男騎乘的機車突然失控衝向草叢。

警方指出，車禍發生原因仍在調查中，不過彰139線不到1個月已發生2起死亡車禍，呼籲用路人行經該路段務必提高警覺、減速慢行，並注意天候與路況變化，避免憾事重演。（編輯：李錫璋）1150210