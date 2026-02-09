大學生騎車愛搶快 機車險保障不及格

進入開學季，青春熱血的大學生活即將展開，不少人也會趁著這個時候購入人生的第一台機車，當作送給自己的成年禮，藝人Eason黃尹宣在《不芷懂保險》節目中分享，自己就是在18歲生日當天，考駕照、買機車一氣呵成，為的就是大學生活最瘋狂的夜衝活動。

不過長期研究道路交通安全的國立陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授吳宗修指出，全台大學生車禍死亡的肇事原因多為「騎太快」，其中又以大學一年級的男生比率最高。吳宗修分析，許多人喜歡享受騎乘當下的快感，但車速快導致反應時間變短，大學生在安全觀念未充足的情況下，大大提高事故風險。

台灣交通事故多，而且多以機車為主，即便有政府規定必保的「強制險」保障，但許多人往往在意外發生時才知道，原來這個不賠、那個也不賠。Eason回想大學時期，有個朋友回中南部過年，借親戚的機車騎出門，結果途中閃神撞上另一輛機車，由於親戚除了強制險之外並未投保任何其他的機車保險，導致必須負擔對方修車費，還有對方因受傷無法工作的損失，最後雙方以20萬元和解，這一場車禍讓朋友的大學四年都在打工還錢。

新安東京海上產險提醒大學生，雖然購車時，車行通常都會贈送「強制險」，但強制險只保障駕駛以外乘客及遭波及受害者的人身傷害，可是車禍狀況百百種，車主應評估自己的需求，加保機車第三人責任險、機車駕駛人傷害險、機車乘客責任保險、超額責任險、失能責任增額保險等，讓保障更周全。



