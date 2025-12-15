台中20歲大學生騎黃牌重機自撞護欄墜落身亡！事發地點因921地震造成地形改變，導致1至2層樓高的明顯落差，騎士從高處墜落後，當場失去呼吸心跳。警方調查發現，這名年輕騎士僅持普通重機駕照，卻越級駕駛大型重機，監視器畫面更顯示事發前重機高速行駛。目擊民眾直呼太嚇人，「突然看見有人從上方飛墜下來，嚇了一大跳！」目前警方正釐清詳細肇事原因。

大學生騎黃牌重機撞護欄墜亡！「越級駕駛」釀悲劇 從2樓高摔落。

台中市北屯區廍子路發生一起嚴重車禍，一名20歲大學生騎乘黃牌重機自撞護欄後，從1至2層樓高處墜落至下方空地，當場失去呼吸心跳，送醫後不治身亡。事故調查顯示，這名年輕騎士僅持有普通重機駕照，卻越級駕駛大型黃牌重機，導致這起悲劇。事發地點位於廍子路與仁友巷口，該處因921地震造成地形改變，形成明顯高低落差，增加了事故的嚴重性。

２０歲男騎黃牌重機 墜2樓高空地慘死。

事故現場可見大型重機倒在水泥護欄邊，已撞得破碎不堪。根據目擊民眾表示，當時他們正在陽傘下喝茶聊天，突然看見有人從上方飛墜下來，嚇了一大跳。騎士重重摔落在地上呈趴姿，安全帽則飛至一旁。另有一輛賓士車經過目睹事故，協助報警求援。

根據目擊民眾表示，突然看見有人從上方飛墜下來，嚇了一大跳。

第五分隊交通分隊小隊長藍維德表示，劉姓男子騎乘大型重機沿廍子路南向行駛時，不慎碰撞路口護欄，經送往慈濟醫院搶救後仍不幸身亡。事故發生在15日上午10點多，地點位於台中北屯廍子路與仁友巷口交會處。

事故發生在15日上午10點多，地點位於台中北屯廍子路與仁友巷口交會處。

附近民宅監視器拍下事發前畫面，顯示這輛配有明顯紅色車輪的重機高速經過，不久後即發生意外。鑑識人員已抵達現場進行丈量和調查。警方指出，事發地點原本落差並不明顯，但因921地震造成地形壟起，形成了1至2層樓的高低落差。

附近監視器拍下事發前畫面，這輛配有明顯紅色車輪的重機高速經過，不久後即發生意外。

這名年僅20歲的大學生騎士持有普通重機駕照，但並無駕駛大型重機的合法資格。目前警方正進一步調查釐清是駕駛操作問題還是其他因素導致這起致命車禍。