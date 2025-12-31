《大學生》夫妻檔跨年夜投離婚震撼彈！Nina正式掰了CEO尪、雙方共同發726字聲明 8年婚姻告終

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

因《大學生了沒》相識的網紅Nina（曹婕妤）與CEO丈夫小新（曾惠新）在8年前結婚，不料，先前遭網友發現Nina與小新在社群上已0互動，就被猜測2人感情已生變；不料，就在今年最後一天，2人同時透過社群平台發布聯合聲明，證實8年婚姻劃下句點，但之後仍會以「鳥巢式共育」守護家人。

Nina（曹婕妤）與CEO丈夫小新（曾惠新）8年婚姻劃下句點。

Nina和CEO丈夫小新今日透過社群發布聯合聲明，表示雙方已正式離婚了，不過強調往後仍會以「雙親共育的鳥巢方式」守護家人，2人表示，「在相識至今的八年多歲月裡，我們攜手走過人生許多重要的時刻。回首這段共同努力、彼此扶持的成長歷程，我們始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。在充分溝通與深思熟慮後，我們以和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點」。

2人也在文末補充，即使雙方生活改變，但愛和責任仍始終如一，且仍是彼此的緊急聯絡人。即使婚姻關係結束，但雙方仍維繫著家人間的互動，而他們往後也將全心專注在陪伴孩子，希望外界給予他們平靜的空間，「我們將不再對細節做回應。」並祝福彼此在2026年都能成為更成熟、也更溫柔的大人。

