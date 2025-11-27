《大學生》女星生三子！每天像「小怪獸」打鬧 驚覺「調皮搗蛋」背後有深意

林舒語（中）與大兒子多多（左）、二兒子圈圈手牽手走進劇場。夢田影像提供

35歲的林舒語從《大學生了沒》出道，生了三個兒子，日前帶大寶、二寶觀賞親子音樂劇《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》，感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛，「一家人在一起，什麼都不害怕」。

看戲後，林舒語重新理解孩子平日被稱作「調皮搗蛋」的行為，其實是充滿創意與探索的表現，「大兒子多多與二兒子圈圈過去像小怪獸般天天打鬧，後來有了弟弟奧奧，三個人會一起蓋城堡、發明遊戲，也會照顧弟弟一起玩，想像力也越來越豐富」。

廣告 廣告

此外，劇中情節也成為家庭教育契機，林舒語透露，孩子們平時常嚷嚷想養寵物，透過劇中寵物狗「端端」被擬人化的呈現，她得以將「責任」具象化與孩子討論，「如果我們出門旅行，狗狗要怎麼辦？誰要照顧牠？」從這些對話中，孩子們開始了解到，寵物不只是可愛的陪伴，更是家庭的一份子，需要用心照顧與承擔。

林舒語（左二）與先生吳則蒲常帶三寶到戶外玩耍。夢田影像提供

王以路有感《阿甯咕》狗狗故事！看到孩子的溫柔

王以路也帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場，她說女兒正處於「愛講反話」的階段，明明內心有許多感受卻不輕易表達，「但在《阿甯咕》的故事裡，可以看到小朋友如何自己處理問題，與家人互動的方式都很可愛、真誠」。這讓她重新思考親子的溝通節奏，也提醒大人們給孩子一些時間與空間，「不會分享沒關係，我們一起慢慢練就會了」。

《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》以寵物狗「端端」展開故事，也勾起王以路滿滿共鳴。她分享，家中有一隻年近18歲的老狗，因視力退化，每次過馬路都得小心抱著保護。印象最深的是，當時5歲的蛋蛋看到媽媽手邊東西多，主動幫忙抱起狗狗、護著牠過馬路，「大人做的事情，孩子其實都看在眼裡，也會跟著一起做」。

王以路（左）與9歲愛女蛋蛋一起進劇場，享受甜蜜親子時光。夢田影像提供

王以路表示，蛋蛋平日也很會照顧身邊的小朋友，陪玩、聊天、帶著去公園，像個小小守護者。這次觀賞《阿甯咕》讓王以路再次看到孩子的溫柔與成熟，「走進劇場讓我看見她更多的面貌，那些成長其實一直都在，只是我們需要被提醒去看見」。

徐詣帆攜兒女進劇場觀看《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後大力推薦，就讀二年級的小女兒興奮形容：「跳舞很整齊，也很有趣！」而兒子對音樂格外敏感，徐詣帆提到：「他會注意和弦變化，分辨誰是主旋、誰是和聲，覺得音樂很好聽、很容易進入情境。」兒子也坦言，劇情讓他想到過去調皮不乖的模樣，「我想要好好改進，變成乖寶寶！」甚至想到在學校裡學習比較跟不上的同學，「我會想要更幫助他們。」讓徐詣帆也很感動。

徐詣帆（中）攜兒女看劇。夢田影像提供



回到原文

更多鏡報報導

獨家直擊／吳定謙悄悄生二胎！爸吳念真讚「勇敢」 親子館陪玩雙寶當暖爹

歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！

專訪／小禎女兒Emma「當爸爸的面吻男友」 李進良吐真實心聲！認了會去「調查」