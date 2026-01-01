《大學生》 小新、Nina跨年夜宣布離婚：仍為彼此緊急聯絡人

【緯來新聞網】自節目《大學生了沒》出道的小新、Nina於2025年12月31日發布聯合聲明，確認已結束維持超過8年的婚姻關係。小新和Nina聲明中提到，離婚決定是經過理性溝通後的共識，未來將以「鳥巢式共育」模式輪流照顧家人，維持家庭穩定。兩人皆出身自電視節目《大學生了沒》，婚後共同經營社群平台，長期受到粉絲關注。

儘管聲明內容表示「和平且理性地劃下婚姻句點」，部分網友仍從過往的社群互動中，推測兩人關係早有裂痕。有討論認為，曹婕妤近來在公開場合神情冷淡，甚至在合照中露出不悅表情，被懷疑對小新積怨已久。



兩人在聲明中提到：「在相識至今的八年多歲月裡，我們攜手走過人生許多重要的時刻。回首這段共同努力、彼此扶持的成長歷程，我們始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。」



小新和Nina強調：「在充分溝通與深思熟慮後我們以和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點。雖然法律上的身分轉變了，但我們對家人的愛與責任，始終如一，並在家人與家庭的重大與緊急事項上，仍互為彼此的緊急聯絡人。」

