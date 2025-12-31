《大學生》小新、Nina 8年婚姻中斷 跨年夜「宣布離婚」未來採「鳥巢式共育」

《大學生了沒》小新、Nina宣布離婚。翻攝Instagram @helloguitar

藝人小新與 Nina 從知名節目《大學生了沒》出道，兩人交往加上結婚共度過 8 年時光。就在 2025 年最後一天，雙方共同發布聲明，證實已經決定分開。他們表示這是一個理性且和平的決定，為兩人的婚姻關係劃下了句點。

雙方和平簽署離婚

小新與 Nina 在聲明中提到，兩人在充分溝通與深思熟慮後，選擇改變法律上的身分。他們回憶過去 8 年多的日子，很感謝彼此在人生重要時刻的扶持。雖然不再是夫妻，但雙方依然保持良好互動，在重大或緊急事項上，仍然互為對方的緊急聯絡人。

採用鳥巢式共育模式

為了確保生活環境的穩定，兩人決定採取「鳥巢式共育」的方式。這種方式的特點是維持住所的完整，不讓居住環境因為父母分開而改變。目前居住的房屋已變更為雙方共同持有，確保生活空間能長期維持原樣。兩人會透過高頻率的輪流陪伴，繼續參與家庭生活，並共同照顧家中的寵物。

維持固定家庭聚會

即便身分轉變，雙方仍承諾會共同出席重要的紀念日與活動。他們已經安排好在聖誕節、跨年以及農曆新年等節日一起圍爐聚餐。未來也會保有規律的「家庭日」，透過全家出遊或團圓的方式，讓彼此的連結不因離婚而斷裂。

專注未來平靜生活

聲明最後，兩人強調未來會將心力專注在守護家庭與陪伴。他們希望外界能給予平靜的空間，並表示之後不會再對離婚的細節做出進一步的回應。他們也互相勉勵，希望在即將到來的 2026 年，雙方都能成為更成熟且溫柔的大人。

小新、Nina共同宣布離婚聲明。翻攝Instagram @helloguitar



