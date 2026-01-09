大學生「心因性休克」心臟只剩10%...三總跨科團隊搶回一條年輕生命

冬季心血管急症風險升高，三總團隊成立Shock Team與時間賽跑，提升心因性休克存活率。（圖為示意，圖片來源／photoAC）

隨著冬季來臨、氣溫明顯下降，心血管疾病風險也隨之升高。 根據台北市衛生局統計資料顯示，心血管疾病死亡人數多集中於每年12月至隔年2月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟急重症最為致命，對醫療體系是一大考驗。

「心因性休克」被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，因心臟功能突然嚴重受損，導致心臟無法有效將血液送往全身的重要器官，患者往往在短時間內病情急轉直下，從胸悶、冒冷汗、呼吸困難到血壓驟降，若未及時介入治療，恐迅速導致多重器官衰竭甚至死亡。

國防部軍醫局局長蔡建松指出，心因性休克是最需要「與時間賽跑」的重症之一，醫療團隊的啟動速度與決策效率往往攸關生死。「如何建構一套能即時反應、並提供中長期支持的重症醫療體系，是提升心臟急重症存活率的關鍵。」

三軍總醫院近年在蔡建松支持下，正式成立以跨科整合為核心的「ShockTeam」，由三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥與心臟內科主任蔡宗能共同領軍，透過制度化流程與團隊合作，協助心因性休克患者在最短時間內獲得最適切的治療，把握黃金救命時機。

多科別組成Shock Team，同步搶救治療黃金期

蔡宗能指出，冬季低溫會導致血管收縮、血液黏稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率約增加1.2%，死亡率則上升1.6%。此外，若心因性休克患者未能及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率也顯著升高。

因此，近年國際醫界皆強調以團隊合作為核心的心因性休克治療模式「Shock Team」，透過多專科即時整合，縮短決策與治療時間，提升存活率。

柯宏彥表示，三總已建置完整Shock Team架構，成員涵蓋心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等，採取「同時啟動」機制，一旦患者符合心因性休克條件，團隊即刻介入評估與治療，加速藥物、介入或機械循環支持的決策流程，為患者爭取關鍵時間。

從急救到長期支持，一條龍心臟完整照護

「心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復。」柯宏彥強調，心因性休克的治療不能只著眼於急救階段，更需要後續完整的器官支持與長期照護。

蔡宗能進一步說明，當患者送達急診後，急診醫師會立即啟動流程，通知心臟專科醫師進行診斷與初步治療；若藥物治療仍無法穩定病情，外科團隊與相關專科便會同步介入，視情況導入臨時或長效型機械循環支持，避免重要器官持續缺血受損。

病情穩定後，三總進一步整合心臟內外科、呼吸治療師、營養師、藥師及護理團隊，提供中長期照護與持續追蹤，並依患者病況評估是否需要導入長效型左心室輔助器（Left Ventricular Assist Device, LVAD），或進行心臟移植評估，以維持整體器官功能與後續生活品質。

然而，台灣心臟移植資源相當有限，每年僅約60至80顆心臟可供移植，卻有超過350名患者在等待。柯宏彥指出，若患者在等待期間出現腎臟、肝臟等重要器官衰竭，甚至可能因此喪失移植資格。對末期心衰竭或重症心臟病患而言，及早評估LVAD介入時機，有助於在現行健保制度下維持器官功能與生活品質。

隨著台灣邁入超高齡社會，LVAD也可協助年長患者維持基本生活功能與自主性，減輕家庭照護負擔，對整體醫療與社會成本亦具正面效益。

台灣心臟移植資源相當有限，每年僅約60至80顆心臟可供移植，卻有超過350名患者在等待，許多患者往往錯過搶救黃金時間。（圖片來源／freepik）

成功搶救10%心臟功能！搭配左心室輔助器，助學生重獲新生

柯宏彥也分享一名臨床案例，一位大學生在就學期間突然昏倒送至三總，檢查後發現心臟功能僅剩約10%。Shock Team隨即啟動「同時啟動」流程，先以藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，觀察後心臟功能仍未恢復，最終決定導入長效型左心室輔助器。

經完整照護與復健後，該名學生恢復良好，目前已順利返回校園完成學業，生活功能與一般人無異，成功重獲新生。

透過Shock Team與跨科整合機制，三總已建立從急診、急救到中長期治療的完整且高效率照護流程，成功挽救多位命懸一線的患者，也逐步成為北區重要的心因性休克重症轉診中心。

柯宏彥強調，心因性休克治療關鍵在於「及早辨識、及早介入」，並感謝政府長期投入資源，協助建構完善的急重症醫療照護網絡。

最後，蔡建松也從公共衛生與政策面提醒，冬季為心血管事件高風險期，民眾應留意身體警訊，維持良好生活作息與健康管理；一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症與死亡風險。

