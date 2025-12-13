大學生一時好玩「觀星順便釣魚」！私養池魚隻嘴破 餐廳老闆怒了

3大學生惡搞餐廳活魚池。（圖／TVBS）

三名大學生日前在宜蘭雙連埤一家餐廳的養殖池旁釣魚，造成池內魚隻嘴巴受傷，無法供餐廳作為活魚料理，損失約5萬元。監視器畫面顯示，這些男子於8號清晨5點多抵達，在池邊釣魚約兩小時後離開。餐廳老闆娘原以為是廠商送來的魚品質不佳，後來查看監視器才發現是遭人釣魚所致，憤而報警。警方已於13號下午1點多通知三名涉案男子到案說明，並將依毀損罪嫌移送。

宜蘭員山鄉雙連埤一家餐廳近日發現養殖池內的魚隻嘴巴嚴重受傷，引起餐廳方面的關注。餐廳老闆娘表示，這些魚原本是用於餐廳的活魚料理，但現在因嘴部受傷而無法使用。她說：「這隻就沒辦法了啦，因為吃也不敢吃，你看這條傷的很嚴重，魚嘴已經被魚鉤傷的滿嘴通紅。」

事情起因是有客人反映魚的嘴巴看起來不健康，老闆娘起初懷疑是廠商送來的魚品質不佳，但調閱監視器後發現真相令人震驚。監視器畫面顯示，三名男子於8號清晨5點多來到雙連埤，鬼鬼祟祟地在水池旁騎車停下，接著拿出魚餌開始釣魚。他們將釣上來的魚拍照後又放回水池，整個過程持續約兩小時。

老闆娘指著受傷的魚表示：「這邊一隻、兩隻、三隻，你看這都只是冰山一角，你看這個嘴破成這樣。」她補充說，這已經不是第一次發生類似事件。餐廳池子裡飼養的鱸魚每斤售價380元，台灣鯛每斤180元，此次事件造成約5萬元的損失。餐廳特別強調他們的活魚料理是將廠商送來的魚養在店對面的水池中，用山泉水蓄養，如今魚嘴受傷，讓他們的心血白費，因此憤而報警。

大湖所所長李國正表示：「本分局已掌握涉案對象，本13日13時已通知到案說明並製作筆錄，後續將依毀損罪嫌移送。」經調查，這三名男子是宜蘭一間大學的學生，原本相約去雙連埤觀星，看完星星後剛好經過魚池，臨時起意釣魚。他們供稱不知道魚池是私人養殖場，只是單純因為好玩，所以釣完拍照留念後就將魚放回水池。沒想到一時好玩的行為，竟被警方找上門，三名學生對此感到相當懊悔。

