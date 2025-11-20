《大學生》男星捐肝救父！肝硬化爸驚傳「排斥反應」最新病況曝光

娛樂中心／綜合報導

父親罹患肝癌，海產決定捐肝。（圖／翻攝自IG）

34歲男星海產（劉威廷）當年以一首〈海產〉自創曲走紅，近年則活躍於各大綜藝節目，日前他於IG宣布將為父親動刀，捐肝救罹患肝癌的爸爸，如今最新近況曝光，20日海產再曝好消息，爸爸已經可以出院了。

海產展現孝心。（圖／翻攝自IG）

海產5日才向粉絲報平安，表示「跟爸爸都轉到一般病房修復了」，而他後來也因恢復較快提前出院，面對爸爸一度出現「排斥反應」，仍不改幽默本色，笑說：「我剛放進去一下下，大部分都會排斥，你放鬆讓身體接受它，就會舒服了。」爸爸也乖乖回應：「好，我嘗試！」逗趣對話讓海產自己都忍不住形容「很荒唐」。

據了解，海產的父親今年61歲，原本就有B型肝炎，還有肝硬化的症狀，怎料近期又檢測出肝癌初期，經過醫生評估後，得知已無法走一般的治療程序，只能以換肝的形式來進行救治，於是海產決定捐肝。

