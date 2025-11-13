《大學生》男星結婚3年後悔了！嫌老婆顧人怨：最錯誤的決定
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平為評審的《Talk Talk秀台語》第二季，最新一集邀請來自法國、台語輪轉的「台灣女婿」吉雷米擔任評審。結婚3年的演員余思達談起人生後悔的事就是結婚，讓眾人震驚不已。
自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」
許效舜（左起）、Sandy、吉雷米、黃豪平、浩子帶來精采又逗趣的演出。（圖／公視台語台提供）
他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。而他為了不要回家吃飯，使出悲情牌的拜託評審們讓他過關。
「總鋪師歌王」陳隨意分享過去跟老婆謝宜君在設有墓碑的公園談戀愛，為了不再「一邊是墓碑一邊是女友」，當年22歲的他不顧身上僅有1萬2現金身家，仍堅持與謝宜君結婚共組家庭，「我為了展現家庭地位，咬牙辦了北海道三天兩夜的蜜月旅行」，引起眾人好奇心時，他笑說「北海道」是指金山、萬里、淡水這條「北部海岸道路」，很多好朋友特別熱鬧！
