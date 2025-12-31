《大學生》Nina才被揭零互動CEO尪 小新跨年夜突證實：婚姻劃下句點

人氣網紅Nina（曹婕妤）與CEO先生小新（曾惠新）不久前被發現零互動，今日（12月31日）跨年夜兩人發布聯合聲明，證實婚姻劃下句點。（圖／翻攝自Instagram／helloguitar）

人氣網紅Nina（曹婕妤）與CEO先生小新（曾惠新）都是從節目《大學生了沒》打開知名度，兩人從節目認識、交往到結婚生子。不久前被網友發現他們社群零互動，瘋猜是否離婚，直到今日（12月31日）跨年夜兩人發布聯合聲明，證實婚姻劃下句點，但之後仍會共同照顧家人。

【小新&Nina聯合聲明】

《 孩子的家不改變：我們以雙親共育的鳥巢方式，守護 Hana & Luna 長大 》

在相識至今的八年多歲月裡

我們攜手走過人生許多重要的時刻。

回首這段共同努力、彼此扶持的成長歷程

我們始終心懷感謝，並將這份回憶溫柔珍藏。

在充分溝通與深思熟慮後

我們以和平且理性的方式，為婚姻關係劃下句點。

雖然法律上的身分轉變了，但我們對孩子的愛與責任，始終如一，並在孩子與家庭的重大與緊急事項上，仍互為彼此的緊急聯絡人。

關於「鳥巢式共育」的守護：

為了讓孩子在熟悉且安心的環境中成長，我們特別採取「鳥巢式共育」模式：

● 家始終完整，孩子不需奔波｜只有「我們家」，不分「爸爸家」或「媽媽家」。孩子不需帶著行李奔波，永遠都待在最熟悉的家。

● 規律輪流陪伴｜爸爸與媽媽會透過高頻率的輪流照顧，深度參與孩子的成長與生活，也一同守護在家的貓咪 Milu。

● 穩定制度保障｜法律程序與居住安排已依法完成。居住空間已變更為雙方共同持有，以確保孩子長期且安心的生活環境；這份在法律見證下的承諾，將持續至孩子成年。

今年聖誕夜、跨年夜，以及即將到來的小年夜與除夕夜，我們一家四口都準備了最愛的火鍋圍爐團聚。往後我們也將保有規律的「家庭日」，無論是全家一起出遊或是溫馨團圓。

未來，孩子的每個重要時刻—生日、運動會、發表會、畢業典禮，或需要父母陪伴的每一刻，我們都將共同參與、全心陪伴。

我們想讓孩子安心明白，即便父母的生活方式改變，對她們的愛從未改變；我們永遠都是一家人、也永遠是 Hana 與 Luna 的爸爸媽媽。

往後，我們會將心力專注於陪伴孩子。誠摯懇請外界給予平靜的空間，我們將不再對細節做回應。

謝謝大家的理解與祝福。

願我們在 2026 年，都能在各自的位置上，成為更成熟、也更溫柔的大人。

小新 & Nina

2025.12.31

