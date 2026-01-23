大學生5折優惠列車 台灣高鐵2/24、25加碼12班

（中央社記者黃巧雯台北23日電）今年春節與和平紀念日疏運僅隔2天，為鼓勵大學生搭高鐵返校迎接新學期，台灣高鐵今天宣布，2月24、25日加碼12班大學生5折優惠列車，1月27日起按預售時程開放購票。

根據台灣高鐵官網公告，今年春節疏運期間為2月13日至23日，和平紀念日疏運期間2月26日至3月2日。

台灣高鐵發布新聞稿表示，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭高鐵返校，規劃在2月24、25日，除原適用5折、75折或88折大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各3班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月27日凌晨0時起，按預售時程開放購票。

2月24、25日加碼12班大學生5折優惠列車時刻表，其中南下車次（南港發車時刻）817（上午10時）、833（下午2時）、837（下午3時）；北上車次（左營發車時刻）818（上午10時25分）、826（中午12時25分）、842（下午4時25分）。

台灣高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，還可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵提醒，使用「大學生優惠」旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗；前述在學證明如採電子版方式，務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。（編輯：黃世雅）1150123