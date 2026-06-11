大學申請入學名額使用率 工程與資訊學群逾九成 外語學群最低

技專校院招生委員會聯合會表示，115學年度五專優先免試入學招生，招收對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，今天(11日)9點在115學年度五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊通知所有免試生分發結果。錄取生報到方式由各校自訂，請錄取生至委員會官網各招生學校報到資訊專區或逕向所錄取學校查詢。115學年度五專優先免試入學招生，計有40所公、私立技專校院，193個科（組），提供一般生9,973名招生名額。本學年度報名人數共10,351人，完成上網選填登記志願人數共9,361人。經本委員會電腦系統統一分發，計錄取一般生8,148人，一般生分發錄取率為87.04%、一般生招生率81.7%。 技專校院招生委員會聯合會任貽均主任表示，免試生對分發結果如有疑義，可至本委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於今天(11日)17:00前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。洽詢電話：02-27725333分機226、212，或至委員會官網查詢。

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