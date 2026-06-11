大學申請入學名額使用率 工程與資訊學群逾九成 外語學群最低
AI和與半導體產業蓬勃發展，115學年大學申請入學管道放榜，共有缺額7823個，缺額較多為淡江大學446個、銘傳大學421個、嘉義大學325個；地球環境學群（92.69%）、工程學群（92.55%）、資訊學群（90%）招生較佳，逾九成，名額使用率最低的是外語學群（70.96%）。
根據甄選會資料顯示，115學年申請入學管道僅康寧大學一校無缺額，主要是康寧僅提供9個名額；有一校缺額比率大於50%，為中信金融管理學院（名額使用率41.46%），另外23校缺額比率介於20%至50%。
觀察各校狀況，缺額最多前3名為淡江大學446個（名額使用率81.17%）、銘傳大學421個（名額使用率80.85%）、嘉義大學325個（名額使用率62.51%）；頂尖大學也有部分缺額，例如台灣大學有188個缺額，成功大學237個缺額，陽明交通大學135個缺額，清華大學52個缺額。
至於各學群招生名額使用率，根據甄選會資料，以地球環境學群（92.69%）、工程學群（92.55%）、資訊學群（90%）招生較佳；名額使用率較低的包括外語學群（70.96%）、法政學群（72.95%）、文史哲學群（73.41%）。
大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，由於產業結構以AI、半導體相關領域發展較好，因此資訊等相關學群較受學生青睞，也反映在招生上，外語、文史哲、法政等學群則招生名額使用率較低。
（責任主編：莊儱宇）
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