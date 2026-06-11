大學申請入學缺額降 清大名額使用率勝台大

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▲大學申請入學今年共有4萬4082名考生獲分發，分發錄取率56.31%，創近4年新高。（示意圖／Pixabay）

[NOWNEWS今日新聞] 115學年大學申請入學分發結果今（11）日公布，今年共有4萬4082名考生獲分發，分發錄取率56.31%，創近4年新高；招生缺額則降至7823個，比去年少373個，為近5年最低，顯示今年考生就讀意願提高，整體缺額壓力較去年緩和。

大學甄選入學委員會表示，今年申請入學一般生招生名額共5萬450個，不含外加名額，報名人數7萬8280人，各校正取與備取錄取名額合計12萬4629個。由於考生可能同時錄取多個校系，仍須上網登記就讀志願序；今年共有4萬7672人完成志願登記，最後4萬4082人完成分發。

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甄選會分析，今年缺額下降，主要與大學錄取名額增加、考生就讀意願提升有關，帶動完成志願序登記人數增加。後續未補足的招生缺額，以及錄取生放棄後產生的名額，將回流至大學分發入學管道使用。

頂尖大學方面，今年多數名額使用率維持在8成以上。清大名額使用率達95.61%，在主要頂大中最高；台大為89.49%，陽明交大87.06%，成大80.72%。缺額部分，台大仍有188個缺額，成大237個、陽明交大135個、清大52個。

根據聯合報報導，私立大學方面，部分理工特色鮮明的學校表現突出，名額使用率超過9成，包括大同大學95.65%、逢甲大學95.23%、元智大學94.79%、中原大學93.67%。老牌私校如東吳、輔仁、東海、淡江、銘傳、實踐等，名額使用率也都維持在8成以上。

不過，仍有部分學校缺額偏高。今年缺額最多的是淡江大學，共446個缺額；其次為銘傳大學421個，國立嘉義大學也有325個缺額。整體來看，今年申請入學錄取率上升、缺額下降，但不同學校與科系之間的招生表現仍有明顯落差。

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