大學申請入學變了！政大外交一階只看國文、台大社會改採數Ａ

115年大學申請入學簡章近日公布，台大社會系之前採計數學B，現在則改採數學A。（示意圖，Shutterstock／達志）

115年大學申請入學簡章近日公布，政大外交系、台北大學應用外語系有別以往採多個科目進行一階篩選，改以國文科單科成績分高下，變動劇烈。另外，台大社會系之前採計數學B，現在則改採數學A，專家預期將收到很不一樣的學生。台大註冊組長李宏森表示，社會系改採數A主要是認為對未來AI相關與資料處理，更符合專業素養需求。

114年申請入學，政大外交系以國文、英文及社會等3科進行一階篩選，台北大學應用外語系則看國文、英文、數B及社會等4科，都是篩選學測多科成績。不過在115年時，均改為只以國文科進行一階篩選，改變很大。

廣告 廣告

升學輔導專家劉駿豪表示，115年申請入學，要通過政大外交系一階篩選，國文科恐怕要15級分；台北大學應用外語系檢定時要求國文及英文兩科要達均標，但這個門檻不高，之後則僅以國文科進行3倍率篩選，國文科變成分高下的科目，但國文科好的學生會不會去讀應用外語系，是個問號。

政大外交系回應，為避免與其他科系出現重榜情況，學系每年都會視招生狀況調整不同科目的倍率，希望藉此降低重複錄取所造成的名額流動。

此外，台大社會系及成大會計系在114年申請入學一階篩選時，均以國、英、數B、社等4科做為篩選科目，但到115年時，改成以國、英、數A、社等4科來篩選。數A、數B分別是高中自然組、社會組傾向學生在修習，大學校系申請入學篩選科目從數B改為數A，可能造成通過一階篩選的分數下降，招到的學生也會非常不同。

劉駿豪舉例，111年申請入學時，台大政治系一階篩選主要看國、英、社，不比數A，但在超額篩選時要比「國＋英＋數A＋社」的成績，一些自認數A考不夠好的學生就不敢去填，導致通過一階篩選的分數大降，尤其公共行政組降幅更明顯。112年，台大政治系就調整回來，不管是篩選科目或是超額篩選主要看國、英、社，不看數A。

劉駿豪說，大學校系申請入學一階篩選從原本看數B改成看數A，這在台大、政大的商管學系非常普遍，但在非商管學系就很少見。考生在申請入學只能選填6個校系，他們希望每個校系都不要浪費掉，沒有把握的就不會去填，大學校系若大幅改變篩選方式，而考生對於過篩與否沒有信心，就容易捨棄。

114年申請入學時，中原大學資工系僅以英文科進行3倍率篩選、中央大學工學院學士班則以「社＋自」進行3.5倍率的篩選，完全不看數學科，顛覆外界對於資工系或是工學院科系的想像，尤其中原大學資工系，竟然主要比英文科成績，讓人難理解。不過這在招生上顯然有不錯效果，兩個系115年繼續採用相同的篩選方式。

李宏森表示，台大社會系教學容注重數據資料跟統計相關能力，經過分析後，認為改採數A對未來AI相關比較符合需求。至於台大醫學系不採英文，改採社會，主要是醫生非常注重人文社會思想，考量英文能力大家普遍都不錯狀況下，決定改採社會的考量。

更多中時新聞網報導

薔薔同框法拉利姐展露蜜桃臀

韓星齊聚港都 朴寶劍IU掀暴動

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈