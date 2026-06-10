大學申請入學5.4萬名額 11日公告分發結果

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（中央社記者許秩維台北10日電）115學年大學申請入學管道有5萬4340個名額，各大學總錄取名額（含正備取）合計12萬4629名，4萬9425人有登記志願序資格，6月11日上午9時起公告統一分發結果。

大學甄選入學委員會新聞資料指出，115學年大學申請入學第2階段指定項目甄試於5月14日至31日舉行，各校已於6月1日前公告錄取結果，由於考生可能重複錄取數個校系，因此獲各校正取或備取的考生仍須於6月4日至5日上網登記就讀志願序，接受統一分發。

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根據甄選會資料顯示，115學年大學申請入學有5萬4340個名額，7萬8280人報名，各大學總錄取名額（含正備取）合計12萬4629名，4萬9425人有登記就讀志願序資格。

錄取生如同時錄取多個校系，將依登記志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序於正取校系前，當備取校系尚有缺額時，進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，將增額分發。

大學甄選入學委員會將於6月11日上午9時起於網站（https://www.cac.edu.tw/）公告115學年申請入學統一分發結果，錄取生如對分發結果有疑義，可於6月12日中午12時前透過網路申請複查。（編輯：李亨山）1150610