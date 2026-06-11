大學申請分發率56.31% 外語學群選讀意願低

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記者黃朝琴／臺北報導

115年大學申請入學今（11）日放榜，66校提供5萬450個名額，7萬8280人報名，正備取名額12萬4629個，4萬7672人登記志願，4萬4082人獲分發，錄取率56.31%，近4年最高；今年缺額7823個，較去年減少373個，則是近5年新低，缺額最多是淡江大學446個，臺大、成大等頂尖大學也有部分缺額，名額使用率以外語學群7成1最低。

醫學系部分，11校醫學系提供597個名額（自費生），4918人次報名，2070人通過第1階段篩選，最後460人獲分發，出現137個缺額，是近5年新高；以中山醫學大學醫學系31個缺額、台北醫學大學醫學系29個缺額、中國醫學大學醫學系28個缺額較多。大學甄選會推估，可能學生錄取多個醫學系，或透過繁星推薦錄取醫學系，重複錄取導致出現缺額。

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牙醫系部分，7校牙醫系提供200個名額（自費生），2146人次報名，697人通過第1階段篩選，最後165人獲分發，有35個缺額；以中國醫學大學牙醫系16個缺額、中山醫學大學牙醫系11個缺額較多，而成功大學牙醫系9個名額，最後僅分發1人。甄選會表示，成大牙醫系雖有正備取生，但考生重複錄取其他校系，最後僅1人獲分發。

觀察各校狀況，今年僅康寧大學1校無缺額，主要該校僅提供9個名額，佛光大學歷史系則增額錄取1名；中信金融管理學院1校缺額比率大於50%，23校缺額比率介於20%至50%，缺額最多前3名為淡江大學446個、銘傳大學421個、嘉義大學325個；頂尖大學也有部分缺額，例如臺灣大學有188個缺額，成功大學237個缺額，陽明交通大學135個缺額，清華大學52個缺額。

至於各學群招生名額使用率，以地球環境學群（92.69%）、工程學群（92.55%）、資訊學群（90%）招生較佳；名額使用率較低的包括外語學群（70.96%）、法政學群（72.95%）、文史哲學群（73.41%），顯示學生對外語、文史哲法政選讀意願較低。

另外，大學甄選委員會也公布大學「繁星推薦」第8類學群（醫學系、牙醫系）榜單，11校醫學系提供196個名額，439人次報名，306人通過第1階段篩選，錄取197人，臺大醫學系增額錄取1人。7校牙醫系提供36個名額，148人次報名，59人通過第1階段篩選，錄取34人，有2個缺額。

115年大學申請入學統一分發11日放榜，分發錄取率56.31% ，創4年新高，缺額有7823個，則是5年最低。（資料來源：大學甄選會，記者黃朝琴製表）