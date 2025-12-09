大學申請採計變動 臺大醫篩社會、社會系看數A

記者黃朝琴／臺北報導

115年大學申請入學日前公布招生簡章，升學輔導專家整理變動科系發現，臺灣大學社會系，從篩選採計「數B」改為「數A」，恐招到非常不同的學生；政大外交系一階以往採多科篩選，這次改為只單看「國文」科，恐要15級分才能過關；臺大醫學系改篩「社會」科，3所醫學系的甄試日期也重疊。

臺灣大學表示，考量AI（人工智慧）、資料處理的發展，參採「數A」更符合社會系專業素養；政大則指出，此舉為避免跟其他科系重榜。（人工智慧）、資料處理的發展，數A較接近社會系需要的專業素養。

大學升學考試輔導業者、得勝者文教今（9）日表示，以大數據分析115學年大學「申請入學」各校系一階篩選、二階採計科目，整理出變動較大的校系，提供考生參考。

升學輔導專家劉駿豪指出，臺大社會系、成大會計系114年一階篩選時，採計國、英、數B、社等4科，115年改為國、英、數A、社等4科來篩選。「數A」是數學需求較高的自然組、社會組商管學系學生學習，「數B」則是社會組傾向，篩傾向選科目從數B改為數A，臺大社會系這一改動，可能造成通過一階篩選的分數下降，校系招到的學生也會非常不同。

劉駿豪進一步分析，校系從「數B」改採計「數A」，過去不是沒有案例，但主要是臺大、政大的商管學系，非商管則非常少見。臺大政治系曾在超額篩選時看數A成績，導致一些自認數學考得不夠好的學生不敢填、一階篩選分數大降，隔年就調整回來。

對此，臺大註冊組主任李宏森說明，社會系大學部的內容，近年非常注重數據資料整理與統計能力，學系在研讀課綱後認為，同時因應未來AI的發展，「數Ａ」較符合未來入學後在AI應用、資料處理等專業技能上的需求，雖然部分人文社會學系均允許「數Ａ」、「數Ｂ」皆可，學系評估仍認為，「數Ａ」更符合社會系對學生專業素養能力的需求，因此115學年招生將改採「數Ａ」。充，

另外，政大外交系、臺北大學應用外語系，114年一階篩選多科成績，115年改為以國文科分高下，也是改變很大的校系。劉駿豪表示，政大外交系國文恐要15級分才能通過；北大應外系檢定時要求國文及英文達均標，門檻不高，3倍率篩選只看國文，但國文科好的學生會不會去讀應外系「是個問號」。

政大校方解釋，外交系115年改為只篩國文（114年篩國文、英文、社會），是為避免與其他科系出現「重榜」的情況，學系每年都會視招生狀況，調整不同科目的倍率。

值得注意的是，成大電機系，114年申請二階甄試除了審查資料外，還要進行團體面談、筆試，但115年首度分成甲、乙兩組，二階都只審查資料，減少考生奔波之苦，預期可提高報考意願。

醫牙校系部分，115年臺大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組、中國醫藥大學中醫系乙組等3系，取消篩選英文，改為篩社會。劉駿豪指出，114年有4個醫牙校系這樣做，115年再增3系，建議考生若以醫牙為目標，社會科一定不能亂考，以近2年來看，至少要考到14級分以上。

對此，李宏森解釋，臺大醫學系一階取消篩選英文，改為篩社會，因為醫生行業相當注重人文社會思維，而會考醫學系的學生，英文能力相對都很不錯；在篩選科目數有限制的情況下，經學系內部考量，才做出這樣的決定。

此外，值得注意的是，115年二階甄試的「撞期」問題，醫牙校系2階甄試常常「撞期」，115年臺大醫學系、陽明交大醫學系、成大醫學系都是5月16日舉行，考生必須三擇一，引發升學社群熱烈討論。

不過，臺大醫學系二階甄試5月16日是進行生物科及化學科筆試，通過者要再參加5月23日的口試及生物與化學的實作測驗。相關資訊以簡章為主，可參考大學甄選入學委員會網站。