大學申請醫牙外語缺額多 專家：考生選系集中

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（中央社記者陳至中台北11日電）115學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系出現137個缺額，而外語、法政、文史哲學名額使用率最低。升學輔導專家分析，主因是考生選系集中，重複上榜情形嚴重。

得勝者文教升學顧問陳佑榮今天接受中央社電訪表示，今年申請入學整體缺額減少，但熱門的醫學系，卻出現137個缺額（去年79個），牙醫系也有35個缺額（去年19個），增加都相當顯著。因此想要考分科測驗的學生，不用擔心整體缺額少、回流總數下降，熱門科系的機會仍然非常多。

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陳佑榮提到，最熱門的電機系也有相同的狀況。例如成大電機今年首度拆成甲、乙組，甲組招生人數20名，缺額17名，但不表示成大電機不受歡迎。進一步分析一階通過門檻可發現，成大電機甲從42級分（英數自）上升為44級分，顯示考生對電機系相當有興趣，競爭仍非常激烈。

陳佑榮分析，近年考生興趣越來越明顯，多會集中填選校系，例如喜歡電機的，申請入學所有志願都填電機。這導致越是熱門的領域，越多人重複錄取，因而產生較多的缺額。

今天外語、法政、文史哲學群名額使用率最低，陳佑榮也認為與考生「選系」的趨勢相關，以前可能會先「選校」，但現在會集中選擇自己有興趣的科系。

陳佑榮說，教師也都會鼓勵學生，如果真心喜歡某個領域，就勇敢去讀，不用擔心未來產業轉變。因為不會有一個領域會完全沒落，只要認真去學習、認真去做，都會有很好的發展。

陳佑榮提醒要考分科測驗的學生，尤其是理組，可以多參考歷屆考古題，網路上有很多詳解資源，有些知識觀念只要能突破盲點，便會豁然開朗、進步快速，不要太早放棄。（編輯：張銘坤）1150611