大學申請須交學習歷程檔案 2項目未提交率逐年增

108課綱實施後，每學期上傳學習歷程檔案已是高中生日常。國教署資料指出，課綱首屆到第3屆學生，學習成果與多元表現的未提交比率逐年上升，課程學習成果從18.31%上升到30.17%，多元表現是34.31%上升到48.31%。

持續發表課綱報告的EdYouth指出，申請校系是否看重學檔，加上少子化下怎樣都有學校唸，都影響學生是否要付出更多心力。

Edyouth理事長蔡其曄說：「很多科系現在可能他有面試，然後有學檔，可能自己還有自己的筆試，但其實這些內容分下來的時候，學檔的比重可能沒有真的這麼高。少子化的關係，所以中後段的學校在招生上，本質上其實就已經有困難了。」

學習歷程檔案審議計畫主持人、台大教授林國明表示，老師對學檔的協助增加，但上傳率的確有下降，也有這樣的趨勢，主因在沒有學檔仍能以PDF檔重新製作。

林國明認為，「有一些同學們就覺得反正我高一、高二不做無所謂，我高三應屆之後再來做PDF檔案。所以高中老師就會覺得有點挫折，他們很努力地想要去協助學生，可是有些學生就比較缺乏動力。」

林國明也指出，課程學習成果與多元表現的平均提交件數，從平均提交9件和10件，都減為7件，說明宣導「重質不重量」奏效。而儘管有人認為學檔重要性降低，但先前調查顯示，超過7成學生認為課程學習成果對升學申請很重要。

