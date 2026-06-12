大學申請「淡江」缺額446個全台最多！名額使用率排行曝 最低是「它」

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記者周佩怡／台北報導

115學年度大學申請入學統一分發結果已公告，淡江大學缺額數446個為全台最多，但招生名額使用率仍有81.17％。（圖／翻攝自淡江大學官網）

115學年度大學申請入學統一分發結果已公告，今年共有7萬8,280人報名，最終4萬4,082人獲分發，報名分發率56.31%，是近4年最高；招生名額使用率84.5%，缺額7,823個是近5年最低。其中淡江大學以446個缺額居全台最多，但該校招生名額使用率超過8成；招生名額使用率最低的其實是中信金融管理學院。

甄選會分析，今年缺額數創5年新低，是因大學錄取名額數增加，加上考生就讀意願較高，進而提高完成志願序登記的人數。

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細看各校招生情況，缺額數最多的是淡江大學446個，但招生名額使用率仍有81.17％；銘傳大學缺額421個、招生名額使用率80.85％；國立嘉義大學缺額325個、招生名額使用率62.51％；文化大學缺額298個、招生名額使用率78.61％；以及輔仁大學缺額294個、招生使用率87.17％。

若排序招生名額使用率的學校，倒數前5名分別為中信金融管理學院41.46％、華梵大學51.79％、開南大學55.35％、馬偕醫學大學61.45％、國立嘉義大學62.51％。

國立大學同樣面臨少子化帶來的招生壓力，例如嘉義大學、台北教育大學、臺南大學皆名列整體招生名額使用率前10低的排行中。其餘主要頂大如政治大學的招生名額使用率為80.55％、缺額183個；成功大學招生名額使用率80.72％、缺額80.72％；陽明交通大學招生使用率87.06％、缺額135個；台灣大學招生使用率89.49％、缺額188個；表現最佳的是清華大學，招生使用率95.61％、缺額52個。

另一方面，今年申請入學唯一滿招的大學為康寧大學，但該校僅9人。其餘學校如台北藝術大學招生名額使用率達96.88％、世新大學95.85％、大同大學95.65％、逢甲大學92.25％，均位居招生前段班。

依簡章規定，缺額扣除當年度「繁星推薦」增額錄取的名額後，將回流至大學「分發入學」招生名額使用（外加名額除外）；增額分發的名額亦同。

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