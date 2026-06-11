大學申請「醫學系」崩盤?缺額創5年新高、中山醫北醫慘空 甄選會曝2主因

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記者周佩怡／台北報導

115學年度大學申請入學統一分發結果今（11）日公告，全台11校醫學系，留下137個缺額，創近5年新高。（示意圖／PIXABAY）

115學年度大學申請入學統一分發結果今（11）日公告，全台11校醫學系共有4,918人報名、爭取597個招生名額，平均約8人搶1個名額，但最終僅460人獲分發，留下137個缺額，創近5年新高。大學甄選入學委員會表示，其實醫學系報名人數較去年增加，推估缺額原因應與往年雷同，但也不排除受資通訊產業蓬勃發展影響。

今年大學申請入學不含外加共有5萬450個名額，吸引7萬8,280人報名，最後4萬4,082人獲分發，分發錄取率56.31%，缺額7,823個。

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醫學系整體分發、缺額狀況如前所述，細看各校情形，台灣大學醫學系51個招生名額全數分發完成，成功大學醫學系39個名額、輔大醫學系15個名額、陽明交通大學醫學系醫師科學家組與醫師工程師組各12個名額同樣滿招。

自費醫學系缺額較多的學校則包括中山醫學大學70個招生名額吸引655人報名，分發39人，留下31個缺額；台北醫學大學84個名額吸引675人報名，分發55人，留下29個缺額；中國醫藥大學85個名額吸引588人報名，分發57人，留下28個缺額；長庚大學59個名額分發37人，留下22個缺額。

缺額創5年新高 甄選會：與重複錄取有關

大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，今年醫學系報名人數較去年增加，醫學系仍是高分群學生的重要選項，對於醫學系缺額攀升，推估與往年相似，可能原因為學生重複錄取多個醫學系，經過志願排序後，部分名額未能遞補完成導致，或是同時錄取繁星推薦第八類醫牙學群。

連昭雯表示，依據現有資料尚難直接認定醫學系受到資通訊科系衝擊，但確實學生的科系選擇有受到影響，導致資訊、工程學群的名額使用率較去年增加、均破9成。

牙醫系也有35個缺額 成大僅分發1人

牙醫學系方面，今年7校共提供200個招生名額，吸引2,146人報名，165人獲分發，留下35個缺額。其中台灣大學、陽明交通大學、台北醫學大學及高雄醫學大學均滿招，北醫牙醫系57個招生名額更吸引588人報名，高醫牙醫系48個名額也有473人報名。

而成功大學牙醫學系今年提供9個招生名額，最終僅1人獲分發，留下8個缺額。連昭雯說明，成大牙醫系今年設有正取9名、備取17名，但正取生中僅1人將成大牙醫列為第一志願，其餘正取與備取考生多流向台大、陽明交大及北醫等校，因此出現名額未補滿情況。

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