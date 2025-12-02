大學畢高普考後起薪5.5萬元也沒人考 退休公務員：廢終身俸、砍年金且羞辱人「微薄待遇誰願入行？」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導
藍白立委共推停止續砍公教年金修法，最快可望在12月12日三讀通過修法，全國公務人員協會前理事長李來希說，還退休軍公教人員公道就先從停止遞減退休所得開始，他計算公務員工作40年退休所得替代率最高也只有70%的八折；另外近年公務員報考數頻頻下滑，今年報考人數已達新低。李來希也批評，原因是廢除終身俸改個人帳戶儲金制、軍公教退休年金被砍且羞辱尊嚴，優質人才誰願入行接受微薄待遇，還要受到「米蟲」揶揄與羞辱？
立法院本會期由國民黨立委主推提案，停止調降退休公教所得替代率，法案在司法法制委員會週四協商後，最快預計可在12月12日立法院會中二、三讀通過。李來希說，終於等到朝野協商的通知，還退休軍公教人員的公道先從停止遞減退休所得開始，趕上飆漲的物價，維持退養人員的生活購買力，他強調退休金本來就是長期勞動之後的合法退養所得，就只是停損的訴求而已。
李來希指出，工作40年，每個月繳費超過勞保的6至7倍，再以15年平均俸額計算基礎，所得替代率最高也只有70%的八折而已，基層人員的退休生活幾乎都要到達貧窮線。
軍公教人員今年調薪3％，大學畢業通過高普考後起薪更達新台幣5萬5000元，但高普考報考人數卻持續下降，據統計，報考高普考人數連年下滑，近5年就從約8.4萬人下滑至約創新低的5.7萬人，被認為與退休公教終身俸取消、退休年金被砍有關。
對於公教人員高普考報考率偏低問題，李來希也說，年改期間他苦口婆心勸誡，可惜言者諄諄，聽者藐藐，還被發動民粹圍剿軍公教人員，橫刀亂砍退養所得，羞辱軍公教人員尊嚴，最終甚至廢棄公教人員的終身俸制度，改採個人帳戶儲金制，當時副總統陳建仁與政委林萬億說「還是會有很多人來報考」，現在一切都應驗他當初的擔憂與顧慮，優質人才有誰願意入行來接受微薄的待遇，還要受到「米蟲」的揶揄與羞辱？現在終於知道後果了，但是回不去了。
