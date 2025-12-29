大學碩博班招生「54系所沒人讀」！頂大「這間」最多

生活中心／李明融報導

教育部今（29）日於「大專校院校務資訊公開平台」公布 114 學年度各大專校院註冊率資料。數據顯示，全台共有 54 個碩博士班（含日間部與在職專班）註冊率為零。值得關注的是，「頂尖大學」竟占了其中的 17 個名額，其中國立中央大學有 8 個系所掛零，位居全台之冠；台灣大學、清華大學、陽明交通大學等名校也紛紛入榜，顯示高教招生寒冬已蔓延至頂尖學府。





全台頂尖大學也出現招生警訊，今年占了其中的 17 個名額。（圖／民視新聞）

中央大學 8 系所缺額最多 理工、天文博士班入列 根據教育部資料，國立中央大學今年共有 8 個博士班無人註冊，是頂大中災情最嚴重的學校。掛零系所包含化學工程與材料工程學系、能源工程研究所、電機工程學系（產業博士班）、通訊工程學系、機械工程學系，應用地質研究所、天文研究所、產業經濟研究所。台大、清大、陽交大也失守，特殊領域招生也出現註冊率掛零的情況，掛零系所包含台灣大學「物理治療學系博士班（1 個）」、清華大學學「量子科技暨尖端材料博士學位學程（連兩年掛零）」、陽明交通大學「亞際文化研究國際碩士學位學程、臨床醫學研究所在職碩士班、轉譯醫學博士學位學程（共 3 個）」、成功大學「國際企業研究所、統計學系（共 2 個博士班）」、政治大學「斯拉夫語文學系碩士班、社會學系博士班（共 2 個）」。





中央大學8個缺額，是頂大中災情最嚴重的學校。（圖／民視新聞）

專家分析不只是「沒人報名」，標準太嚴也是主因 教育界人士分析，碩博士班（特別是博士班）招生人數本就稀少，導致註冊率掛零的原因通常有二：第一是受到少子化與就業市場導向影響，導致「無人報考」；第二則是系所堅持學術品質，即便有人報考，若「未達錄取標準」亦寧缺勿濫。這也反映出高端研究人才流失，或學生傾向直接就業而不願深造的結構性問題。

原文出處：大學招生警訊⋯「54碩博系所」沒人讀！台清陽交都在榜上「這間」8個最多

