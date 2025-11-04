大學第一年過得不如預期？你並不孤單

羅伯特·梅德赫斯特（Robert Medhurst）在大學新生週的大部分時間都在瀏覽社群媒體，閱讀其他學生分享的歡樂夜生活貼文。

「我只是躺在床上，」羅伯特回憶道，形容那一週是他人生中最孤獨的時刻。

羅伯特的室友不太外出，而他的課程也不太有社交氛圍。

儘管他積極參加各種社團的體驗活動，卻始終找不到志同道合的人。

「我開始失去自信，」他說，「我覺得大家不想和我做朋友，或者他們不喜歡我。」

一開始，羅伯特並不打算上大學，他高中畢業後已經收到工作邀約。但後來，他在 Instagram和Snapchat上看到朋友們享受大學生生活的模樣，才改變了主意。

「當你星期四早上九點要起床工作，卻看到有人星期三晚上還在外面玩，你真的會開始覺得別人的生活比較好，」羅伯特說。

受夠了錯失恐懼（FOMO），又希望保留職涯選擇的彈性，羅伯特決定申請諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent）攻讀商業課程。他選擇這所大學是因為它在學生生活方面的良好聲譽：「我做了很多研究，確保自己對這個選擇有信心。」

但短短幾天內，羅伯特就開始考慮退學。

「社群媒體讓情況變得更糟，」他談到大一初期的那幾個月時說明，其他人分享的學生生活貼文讓他感覺「大家都相處得很好，只有我不行」。

在一支TikTok影片中，羅伯特分享了自己在新生週感到孤獨的經歷。留言區湧入大量學生回應，分享他們類似的感受。

「有些人戴著玫瑰色眼鏡來到大學」

電視節目和社群媒體常常美化對大學生活的想像。許多人懷著高度期待進入大學，認為這將是人生中最美好的幾年：與朋友同住、夜晚外出狂歡、學習自己熱愛的科目，並投入新的運動或興趣。

但對某些人來說，那些經驗並不如預期。

布拉德福德大學（University of Bradford）輔導服務主管蘿倫·霍華德（Lauren Howard）表示，有些學生是「戴著玫瑰色眼鏡」來到大學的。

在斯旺西大學（Swansea University）針對新生週進行的一項調查中，學生最擔心的事情是能否融入並感受到被接納，該校轉銜與升學副主任喬安·帕菲特（Joanne Parfitt）表示。

根據市場調查機構西比爾（Cibyl）的一項調查，有17%的學生表示他們在大學裡沒有朋友，37%的學生則表示他們每天或每週都在擔心如何交朋友。

「（新生）會感到非常不安，因為當你離開學校或高中時，你原本的朋友圈就必須割捨，」帕菲特女士說，「對某些人來說，這是一個重新開始、建立新身分的機會。但對很多人而言，這真的令人畏懼。」

「我新生週大多待在房間，感到被疏離」

艾莉莎·米亞（Alisha Miah）的TikTok動態充滿了女孩們在學生宿舍裡一起玩樂的影片——看電影、野餐、一起出遊。

但當艾莉莎在2024年9月從倫敦搬到謝菲爾德（Sheffield，雪菲爾）就讀新聞系時，她發現新生週讓人感到「壓力很大」，主要是因為活動中充斥著大量酒精。

艾莉莎不喝酒，也從未去過夜店。

「我在新生週大多時間都待在房間裡，」她說，「我只是覺得有點被疏離。」

這種感覺在她大學的前幾個月持續存在。「我在社交場合感到焦慮，」她說，「我也覺得自己沒有積極參與。」

和羅伯特一樣，艾莉莎曾考慮退學或轉科，但最後決定留下，因為她認為自己來大學是為了學習，而不是為了交朋友。

在英國高等教育研究院（Higher Education Policy Institute，簡稱 HEPI）與慈善咨詢機構Advance HE於2025年進行的一項針對超過一萬名大學生的調查中，29%的受訪者表示他們曾考慮過退學。

最常見的原因是心理與情緒健康問題，其次是財務方面的困擾。

當新生努力適應結交朋友、離家生活，以及可能首次學習如何理財時，「很難想像有比這更具挑戰性的時期了」，布拉德福德大學的霍華德女士表示。

「對這些不同事情感到焦慮非常普遍，也很正常。」

「不是我以為的友誼烏托邦」

儘管克莉絲蒂娜．阿莉雅．戴維斯（Christina Aaliyah Davis）在紐卡素大學（Newcastle University，紐卡斯爾大學）就讀醫學期間過得愉快，她表示這並不是她家人告訴她的那種「友誼烏托邦」。

「幾乎就像是大家都在期待大學是一個充滿魔力、友善的地方，每個人都一起唱歌跳舞似的。」這位24歲的醫生說道。

當她還在六年級時，克莉絲蒂娜曾夢想能與大學室友一起吃晚餐、舉辦萬聖節派對。但她在大一時與室友並不親近，有時也感到孤單。

「我覺得自己有點錯過了什麼。」她說。

隨著時間推移，羅伯特、艾莉莎和克莉絲蒂娜都逐漸適應了大學生活，並建立了友誼。

艾莉莎透過課程和TikTok結交了朋友，而克莉絲蒂娜在大一結束後能與朋友一起搬家後，心情也變得更愉快。

「我的建議？離開你的房間！」

對於現年 24 歲、即將畢業的羅伯特來說，加入大學戲劇社團以及在酒吧打工幫助他結交朋友。他也很喜歡在大二和大三時參與新生週的志願活動，幫助新生適應環境。

羅伯特給那些在大一難以社交的學生的建議是：「離開你的房間」，多參加社團和體驗活動，直到找到自己喜歡的。即使一開始感覺有點尷尬，他也鼓勵大家持續參加。

「只要連續幾週都出現，人們就會認得你的臉，」羅伯特說，「你也會認得他們的，然後就開始交朋友了。」