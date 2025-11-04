大學繁星推薦、申請入學名額降 創近10年新低

（中央社記者許秩維台北4日電）115學年大學繁星推薦、申請入學管道簡章今天公告，繁星推薦提供1萬5554個名額，是近11年新低；申請入學提供5萬450個名額，是近12年新低。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，115學年大學「繁星推薦」「申請入學」「分發入學」管道的招生簡章於今日起分別於大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）、大學考試入學分發委員會網站（https://www.uac.edu.tw/）開放查詢，紙本簡章訂於114年12月1日起公開發售。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，115學年繁星推薦有64所大學校院、1664個學系（組）參加招生，提供1萬5554個名額，比114學年（1萬5689個）略減，是近11年新低。

申請入學部分，115學年有64所大學院校、2206個學系（組）參與，提供5萬450個名額，比114學年（5萬854個）略減，是近12年新低；申請入學名額包含「師資培育」公費生30名、「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生48名、「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生109名。

大學考試入學委員會表示，115學年分發入學有60所大學校院、1764個系組參與招生，核定名額2萬462個，比114學年（2萬634個）略減；其他招生管道的缺額將回流到分發管道，加上核定名額後，才是分發入學管道最終實際名額。

在參採科目上，115學年繁星推薦招生校系使用學測作為檢定科目，以英文科最多（963個校系）；申請入學招生學系使用學測作為檢定科目，同樣以英文科最多（1098個校系）；使用高中英聽成績作為檢定的校系，繁星推薦有35個校系，申請入學則有27個校系。

根據考分會統計，115學年分發入學管道使用高中英聽成績作為檢定的有20個系組，使用學科能力測驗作為檢定的有210個系組，採計科目（含學測、分科測驗、術科考試）組合共161種，採計科目中以國文使用率最高，共1499個系組採計。（編輯：方沛清）1141104