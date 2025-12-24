《大學聲》品怡首發創作專輯！7首歌組成療癒時間軸 唱出成長領悟

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「溫暖系吉他創作女聲」品怡在經歷歌唱選秀節目《大學聲》舞台歷練後，發行首張全創作專輯《Pink Hour》收錄7首比賽時的創作26日將於各大數位平台全面上線，實體專輯預購同步啟售。

《大學聲》品怡首發創作專輯。（圖／大學聲提供）

品怡憑藉著對音樂的熱愛和天賦，遠赴美國柏克利音樂學院拓展音樂視野。在求學期間，她面臨學業與事業的選擇難題，最後果斷把握機會直面挑戰音樂市場，參加音樂選秀節目《大學聲》，也和眾多參賽者一樣，遇上了困難，在非常重視的舞台上失誤，雖然獲得評審老師給的機會，卻也在網路上引發不小的紛爭，一度備受打擊，陷入自我懷疑。而創作人天生的韌性也在關鍵時刻啟動療癒機制，用創作療癒自我，每首創作的時間點，恰好完整了自癒的過程，更因此找到屬於品怡的《Pink Hour》，用最愛的音樂與世界展開對話，進而找到自己的「Pink Hour」得到喘息。

品怡首張全創作專輯《Pink Hour》。（圖／大學聲提供）

《Pink Hour》是傍晚時，天色介於粉色和橘色之間，在偶然的瞬間會出現粉色的晚霞，也是品怡認為最浪漫又夢幻的療癒畫面。日前在專輯聽歌會上，品怡以吉他自彈自唱〈迷路〉開場，隨後娓娓道來說著每一首歌的故事，〈Breathe in〉就是當初經歷低潮，把自己關在家中足不出戶，最後是2024年入圍「金曲最佳新人獎」肯定的好友鄒序，以創作為餌助她跨出低潮，重拾自信的歌曲，專輯收錄的版本鄒序也獻聲和音，為專輯添色。

首張專輯《Pink Hour》收錄的都是品怡自己的故事，她羞認感覺真的非常赤裸，且因為宣傳期，同樣的問題將頻繁的出現，做好準備了嗎，品怡表示，有時候在當下不見得想說，但還是得面對，「我覺得我是個比較隨性得的人，碰到就盡量『真實』的回應，不要想太多。」被問到回去會哭嗎？她立刻回答：「不要想了啦！」羞認以前比較愛哭。聽歌會最後用新歌〈I’ll Love You Anyway〉總結，盼能透過分享自己的《Pink Hour》，讓聽的人能從中得到療癒，重溫「零壓力」的舒適感，找到屬於自己的喘息空間，重拾愛的能力。





