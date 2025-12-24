《大學聲》跌了大跤！品怡甩開網路爭議重新出輯

【緯來新聞網】「創作女聲」品怡在經歷歌唱選秀節目《大學聲》舞台歷練後，經歷漫漫長夜的自我對話，呈現《Pink Hour》療癒時間軸，也盼聽的人從中獲得溫暖力量，找到屬於自己的喘息空間。在求學期間，她面臨學業與事業的選擇難題，最後果斷把握機會，直面挑戰音樂市場，卻在舞台上失誤，雖然獲得評審老師給的機會，但也在網路上引發紛爭，一度備受打擊。

品怡走過低潮。（圖／大學聲提供）

品怡展現韌性，在關鍵時刻啟動療癒機制，用創作自癒，更因此找到屬於自己的「Pink Hour」，用最愛的音樂與世界展開對話。日前在專輯聽歌會上，品怡以當初比賽時出現重大失誤的〈迷路〉，以吉他自彈自唱開場，隨後娓娓道來說著每一首歌的故事。



聽歌會最後用新歌〈I’ll Love You Anyway〉總結，聽的人能從中得到療癒，重溫「零壓力」的舒適感，找到屬於自己的喘息空間，重拾愛的能力。值得一提的是，這張專輯除了有魏如昀、Everydaze、鄒序的跨刀合作，金曲歌后艾怡良也給出讚美「天生就是要當歌手」。《Pink Hour》12月26日數位上線。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

老闆被抓去關...Toyz火鍋店頂讓開價688萬 直降188萬也沒人要

張書豪慘遭割喉！劉冠廷、王淨《非殺人小說》最終回逼哭粉