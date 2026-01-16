大學肄業應徵美容院櫃檯小姐…主打「教師級御姐」露乳、秀腿！入行超慘

記者陳弘逸／台北報導

台北周姓女子大學肄業透過友人介紹，加入應召集團，並在萬華美容館擔任晚班櫃檯人員，替嫖客媒介小姐從事「半套」性服務；因該店廣告圖附上小姐顯示乳溝、腿部及長相照片，明顯與正規經營按摩處所有別，被警方查獲並送辦；周女認罪，但觸犯4個共同犯圖利容留猥褻罪，遭判5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，周女2024年加入真實姓名年籍不詳、綽號「冰姐」的應召集團，並在萬華美容館晚班櫃檯人員，替嫖客媒介小姐從事「半套」性服務，且每次開價1600元。

該應召站廣告主打「親愛の，我在等你約約紓壓唷～」、「教師級御姐」、「上過課才知道」等文字，並附上小姐顯示乳溝、腿部及長相照片，特別強調按摩師身材與外型，跟正規經營按摩處所明顯有別。

同年6 月5日晚上應召集團遭警方查獲，包含周女在內，該美容館李姓負責人也被依法送辦；共逮8名外籍應召女子，分別為泰國跟越南籍女子，及多名嫖客，還在櫃檯抽屜內查扣2萬8300元現金。

偵審期間，周女都坦承犯行，在法庭上自述，大學肄業無正職工作，透過介紹才擔任美容館櫃檯人員，現從事餐飲，月收入約2.8萬元至2.9萬元、未婚、無須扶養他人。

法官認為，周女不思以合法途徑賺取錢財，竟單人美容館晚班櫃檯人員並安排男客進行猥褻性交易，有害於社會風氣與善良風俗，審理後，將她依共同犯圖利容留猥褻罪，共4罪，各處3個月有期徒刑，應執行5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

