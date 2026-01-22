大學自治還是官僚治校？

（圖／本報系資料照）

《大學法》已長達二十年未曾修訂，本月8日在立法院教文委員會報告，遭在野黨立委批評教育部僅做了一些彙整，對修法沒有立場。教育部一再推拖，始終不願承諾何時才會提出部版草案，完全看不出應有的擔當。

在現行制度下，學生於校務會議僅佔十分之一席次，甚至無法達到基本的提案連署門檻。當校園面臨宿舍環境惡劣、餐飲衛生堪憂或停車空間不公等迫切問題時，受限《大學法》第15條規定的五分之一法定召開門檻，學生代表根本無權要求召開臨時會，只能任由行政單位以拖待變。

2018年世新大學執意調漲學費，卻在裁撤圖書館員、縮減基礎教育資源的同時，耗費鉅資進行門面裝潢、購置昂貴廁所烘手機，學生對此毫無制衡權力；2024年文化大學爆發短報招生缺額以美化數據、嚴重侵害考生權益，學生同樣束手無策。

現今多數大學校務會議已被行政主管掌控，淪為校長與一級主管的橡皮圖章，行政主管人數過半，導致重大議案多由行政團隊片面主導，缺乏實質監督，而基層師生的提案則屢遭程序阻撓。我們期待「教師代表應由未兼行政主管職之教師中選舉產生，人數不得少於全體會議人數二分之一」，教育部卻以「部分學校教師多數兼任行政職」這等荒謬的辯詞否決。試問教育部，全台灣哪間大學的「主管教授」會比「基層教授」還多？難道整間大學人人都是主管，竟選不出未兼任行政主管職的教師代表？

2018年台大校長遴選事件中，教育部以管中閔在中國多所大學兼職、與論文涉嫌抄襲、利益未迴避等諸多理由進行政治攻擊，並拒絕發給管中閔聘書，導致台大長達565天無正式校長。經台北地檢署調查，管中閔所有行為皆無不法，足見教育部諸多干涉是政治力對大學自治的侵擾。

憲法保障大學學術自由，擔保研究、教學及學習等活動不受不當之干涉，使大學享有組織經營之自治權能。校長遴選也應該建立在學術專業與校內民主合意之上，並非迎合政府官僚的喜好。然而目前校長遴選委員會中，基層教職員生代表比例僅有五分之二，未達半數，形成在校生活的師生無法決定自己首長的謬象。今天教育部的答覆，卻還在堅持保留近五分之一的官派席次，讓政治力介入來「制衡」。也就是全體師生代表的一致同意或反對，都無法以過半的票數來扭轉校長遴選的決議，必須仰賴關鍵少數的官派代表的臉色才能決定自己的領導人。

「政治介入制衡師生」已使大學自治淪為笑話。嚴正呼籲教育部，不要躲在「持續溝通」的遮羞布後止步不前，大學法修訂不應是討好大學校長的妥協產物，而是還權於師生、落實校園民主改革。（作者為立法委員）