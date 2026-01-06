大學術科考試試場分配表公布 7432人報名

（中央社記者許秩維台北6日電）大學術科考試委員會今天公布「試場分配表」，1月27日至2月4日將依序舉行音樂、美術、體育各組考試，共有7432名考生報考，術科考試當日，考生務必攜帶准考證應考。

115學年度大學術科考試委員會聯合會今天發布新聞稿指出，大學術科音樂、美術、體育各組考試將於1月27日至2月4日間舉行，考試地點與試場分配表於今天公布並登載各組承辦學校網站；為方便考生查詢試場，今天起提供網路查詢試場服務（https://www.cape.edu.tw/）。

大學術科考試委員會聯合會召集學校、台灣師範大學表示，今年共有7432名考生報考，比去年減少178人，各組報考人數以體育組3819人最多，其次為美術組2782人。

音樂組考試時間為1月27日至29日，考試地點包括台灣師範大學、台北市立大學、國家表演藝術中心國家兩廳院（國家音樂廳），各科考場因場地佈置與鋼琴調音緣故，不開放進考場參觀；音樂術科主、副修與視唱考試時，最遲須於應試場次應考截止時段30分鐘前到考場完成報到。

美術組考試時間為1月31日至2月1日，考試地點包括師大附中、台灣師範大學、彰化師範大學、高雄師範大學，1月30日下午2時至4時開放考生確認考場（考場教室內不開放）。

術科委員會表示，美術組的畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但須於考場規定吹風區使用；為維持考場空間使用及秩序，考生攜帶工具箱的總長寬高（包含拉桿及輪子高度）合計應於100公分內。

體育組考試時間為2月2日至4日，考試地點為國立體育大學，報到地點為國立體育大學體育館，考生於報到後隨服務人員赴測驗場地應試。

大學術科考試委員會提醒，考生於術科考試當日務必攜帶准考證應考，如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認為考生本人者，仍准予應試，若未於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，音樂組、美術組將扣減該項目成績，體育組將取消該項目成績。（編輯：李亨山）1150106