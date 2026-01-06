大學術科試場分配表出爐！7432人報考 1／27起分批開考

大學術科考試委員會聯合會今（6）日公布115學年度大學術科考試「試場分配表」，共有7432名考生報考，將於1月27日至2月4日間，依序舉行音樂、美術及體育三大類組考試。（示意圖／本報資料照）

大學術科考試委員會聯合會今（6）日公布115學年度大學術科考試「試場分配表」，共有7432名考生報考，將於1月27日至2月4日間，依序舉行音樂、美術及體育三大類組考試。

召集學校、台灣師範大學指出，今年整體報考人數較往年減少178人，其中以體育組報考人數最多，共3819人，美術組2782人次之。考生可透過電腦網路查詢試場資訊，查詢網址為術科聯合會網站（https://www.cape.edu.tw/）。

音樂組考試將於1月27日至29日舉行，考場設於國立台灣師範大學、台北市立大學及國家表演藝術中心國家兩廳院（國家音樂廳）。考試場地因需進行佈置及鋼琴調音，各科考場均不開放參觀。委員會提醒，音樂術科主、副修與視唱考試，考生最遲須於該場次截止時間前30分鐘完成報到，並於1月16日後至相關學系網站確認考試時間與考序。

美術組考試訂於1月31日至2月1日舉行，考場分布於台灣師範大學附屬高中、台灣師範大學、彰化師範大學及高雄師範大學。考生可於考前一日（1月30日）下午2時至4時確認考場位置，但不開放進入教室。畫板與吹風機由考區提供，考生自備器材須符合尺寸規定。體育組考試時間為2月2日至4日，考場設於國立體育大學。

委員會提醒，考試當日務必攜帶准考證，未依規定補送者，將依違規處理辦法扣減或取消該項目成績。另通過身心障礙應考服務審查之考生，建議考前主動聯繫考區確認相關協助事宜。

