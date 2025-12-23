大學被迫轉資工？國中同學曝張文立志考餐飲科…曾說：夢想當廚師

記者吳泊萱／綜合報導

12月19日，台北車站、中山商圈發生無差別攻擊案，27歲凶嫌張文犯案後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇，引發社會高度關注，張文的成長背景及求學歷程也逐漸曝光。據了解，張文在國中時曾立志要當廚師，也讀了高職餐飲科，但大學卻急轉彎改念資工系，畢業後又入伍從軍，一連串轉折也讓外界好奇，究竟是哪個環節出了問題，導致張文個性丕變。

回顧張文成長經歷，他在桃園市楊梅區長大，父親是工程師、母親是工廠會計，家中還有一個哥哥，經濟狀況穩定。據了解，張文的父母對孩子管教相當嚴格，張文從小就與父母及哥哥的關係疏遠。

而張文在求學過程中，國高中的同儕都表示，張文雖然有點孤僻，但個性溫和、熱心，算是好相處的人。還有國中同學透露，張文在國中時就有明確目標，曾說過大學想考高雄的餐飲科，當廚師是他的夢想。

國中畢業後，張文就讀高職餐飲科，在學期間相當低調，但他對學習料理的熱忱，讓同學們印象深刻，不過高職畢業後，張文就跟人間蒸發一樣，與過往的同學完全切斷聯繫。

直到後來，大家才發現張文的志向丕變，突然棄餐飲，轉念虎尾科技大學的資工系。未來志向大轉彎，也引發外界揣測，張文是否在升學過程中，與家庭期待有落差，導致一切開始變調。而他在大學畢業後，又進入相對封閉的職軍環境工作，也成為各界討論焦點。

