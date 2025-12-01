大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果 青年以數位力活化全台社區

中華電信基金會董事長林榮賜(第二排中)、執行長郭瓊俐(第一排中)、董監和第十六屆蹲點台灣評審團、各校代表與第十六屆所有獲獎學生合影

第十六屆「蹲點‧台灣」於11月29日舉行成果發表暨頒獎典禮，來自全台 24 所大專院校、共 60 位學生、30 組隊伍，以及各地社區代表齊聚一堂，共同見證青年走入土地、以創意和行動力帶動地方活化的成果。今年最大亮點，是獲得國立政治大學將「蹲點‧台灣」納入正式通識學分，將社會實踐正式融入校園學習，開啟大學教育與在地行動跨界結合的新篇章。

典禮由中華電信基金會董事長林榮賜開場，共同主辦單位國立政治大學廣播電視學系主任黃俊銘，及擔任本屆評審的王亞維教授、關鍵評論網共同創辦人楊士範、臺灣城鄉特色發展協會秘書長吳盈慧、紀錄片導演楊力州等各界專家，和國立政治大學、屏東大學、文化大學等多校代表到場支持。現場頒獎表揚多組隊伍，鼓勵學生以專業能力、數位科技與多媒體應用帶入社區服務、記錄土地故事，深化世代連結，並促進社區永續共好。

本屆活動共60 位大學生以兩人一組，在暑假深入 15 個縣市、29 個社區，服務內容涵蓋地方產業推廣、長者陪伴、兒少支持、AI 數位應用、文化保存、影音紀錄與社群行銷等。青年運用新科技激發創意，在社區活化、傳承文化、促進跨世代互動、縮短城鄉落差等議題上展現具體影響力。

在AI浪潮中，身為數位原住民的大學生，將擅長的數位應用帶入社區，例如成功大學王泰崴與高雄醫學大學鄭寯廷，以 Podcast、音樂錄製、Canva 及「夢聲明信片」讓新竹五峰原鄉孩童述說夢想，並努力保存部落古調與祭儀文化。而臺灣師範大學蔡依霈與中正大學鄭壹芸，則將濁水溪的田調成果轉化為卡牌與LINE機器人結合的桌遊，使旅人能經由虛實整合的趣味遊戲認識在地水文和物產。

此外，學生也透過數位賦能，使社區老少能夠擁抱AI科技享受智慧生活，例如在基隆碇內社區，世新大學新聞系與傳播管理學系的邱秝妍和莊惠晴，帶社區長輩體驗手機訂外送；在台東縣達仁鄉土坂部落的政治大學新聞系楊凱傑與鄭孟佳總聽孩子們問起抖音等社群媒體，決定帶領學童解讀網路訊息，從辨別假訊息到學會製作短影音，從訊息察覺到成為有判斷力的訊息生產者。

數位影音也提供認識世界的另一扇窗，淡江大學洪上恩與臺灣師範大學張莘柔，於社群網站推廣花蓮玉里鐵份部落祭儀，生動震撼的年祭舞蹈獲得網路爆量迴響，讓更多人重新認識部落文化。而臺北教育大學詹家崴與輔仁大學邱卉君，則透過紀錄片保存因興建馬祖南竿后沃水庫而消失的在地聚落。

「蹲點‧台灣」帶給學生不斷學習的歷程，包含累積專業技能、磨練跨域合作、溝通與實作，以及將學校所學應用在社區服務，共創社區永續發展，深富教育意涵。十六年深耕，如今也獲得國立政治大學通識中心的認同， 並核發正式學分，肯定學生在自主學習、問題解決與行動實作的成果。今年也首次將活動精神導入大學課程協作，與國立政治大學、國立屏東大學、中國文化大學共同合作實驗課程，獲得學生高度回響。

中華電信基金會董事長林榮賜表示，「蹲點‧台灣」16 年來持續以數位科技賦能青年與社區，串聯創造力與在地能量，共同推動社區永續。自 2009 年起，已累積 61 所大學、284 系所、740 位青年參與，服務足跡遍及全台 19 縣市、超過 90 個社區。每位青年都用影像與行動記錄土地，為地方帶來新的對話與創新可能。

本屆學生成果涵蓋紀錄片、專題報導、數位繪本、線上遊戲等多元形式，已於「蹲點‧台灣」官網公開，邀請社會大眾一同上線欣賞，看見青年走入土地、連結社區、共創台灣未來的真實力量。

中華電信基金會董事長林榮賜致詞，肯定蹲點青年的社會實踐行動

以上訊息由中華電信基金會提供