大學課上一半填個資賺200元？家長：擔心台灣「被藍白賣掉」

家長質疑孩子遭詐騙個資。

一名家長在社群發布貼文，指出兒子在學校上通識課，遭到一位助教要求大家填寫姓名、學號、身分證號碼、聯絡電話、住址資料，完成後每人還能獲得200元現金，該名家長稱原以為台大學生不會上當，結果全班同學全數填寫，質疑「國民黨和民眾黨聯合提案『不在籍投票』再加上這種到各學校騙取學生資料」擔心台灣「被藍白賣掉」；貼文一出引起網友熱議。

家長指出，當通識課一名助教要求大家填寫姓名、學號、身分證號碼、聯絡電話、住址資料，同學們都以為是學校要求行事，就連女兒學校也發生這種事；家長認為這些資料學校都有，怎麼可能會給學生200元讓學生再填一次，且基本上學校除獎學金及清寒補助，不太可能給學生現金，因此認為此舉應是詐騙個資，加上國民黨和民眾黨聯合提案「不在籍投票」，擔心讓不在籍投票提案通過「台灣是否就直接被藍白賣掉？」

廣告 廣告

貼文一出，網友質疑可能是校外人士做問卷、推銷、國科會與校方合作費用、冒充教師身分取得資訊，或是該校領據欄目，課程上要退費或是請領經費給同學，該名家長則回應「已經請兒子下星期去學校問到底是什麼原因要留個資」。

不過網友好奇，既然家長都還不清楚填寫個資發放200元原因，「為什麼就認為是國民黨、民眾黨所為」，直言「台灣夠分裂了，為何什麼事都要搞分裂呢？」也有網友表示「不在籍投票」只是換個地方投票，且需要「身分證正本」，質疑「又一個青鳥在造謠」。

雖然網友對於家長質疑疑點重重，不過網友也強調應謹慎面對，並通報校園，若該名「助教」為校外人士，甚至進行違法用途，相當嚴重，應取消教師資格移送法辦、加強校安管制。



回到原文

更多鏡報報導

日本熊患步步驚魂！女子遭襲靠狗救命 牧場車頭被熊拍凹

「社會怎麼了？」身障者坐優先席遭老翁拍照公審 捷運警喝令刪文

高雄駁二讓淘寶辦活動惹議 官方緊急喊卡仍挨轟