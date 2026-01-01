大學講師交往已婚男「公開放閃」 遭元配怒告判賠40萬

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pexels）





彰化一名周姓大學兼任講師因與已婚男子發展戀情，並多次公開放閃、共同出遊，最終遭該男子的陳姓妻子提告侵害配偶權。彰化地方法院日前審結，認定講師明知對方已婚仍持續交往，判決須賠償元配精神慰撫金新台幣40萬元，全案仍可上訴。

該名兼任講師主張，交往初期即被男子告知其婚姻早已名存實亡，雙方已談論離婚一段時間。（示意圖／翻攝自pexels）

判決書指出，該名兼任講師主張，交往初期即被男子告知其婚姻早已名存實亡，雙方已談論離婚一段時間，甚至聲稱律師正在處理相關程序。然而根據元配提出的錄音內容，講師於今年4月9日曾親口向元配表示，她在去年便已知道對方是有配偶之人，只是誤信其「婚姻早已不睦、離婚在即」的說法，顯示她在交往期間對男子已婚身分並非毫不知情。

廣告 廣告

法院調查也發現，兩人在交往期間互動頻繁且親密。去年11月，兩人於台中一家法式餐廳用餐，講師將依偎合照上傳至個人IG，並留言期待每個月的「紀念日」；12月再於牛排館拍攝十指緊扣照片，標註「#couplelove」、「很愛呦」。

元配指出，她與丈夫於民國109年結婚，育有一名未成年子女，婚姻存續期間卻因第三者介入而破裂。（示意圖／翻攝自pexels）

此外，跨年期間，兩人一同前往香港，並於社群平台發布親吻照片。今年2月，雙方不僅慶祝交往周年，也一同赴峇里島共度情人節；3至4月間，兩人多次前往旅館及外出用餐。

元配指出，她與丈夫於民國109年結婚，育有一名未成年子女，婚姻存續期間卻因第三者介入而破裂。她主張，該名兼任講師在明知對方已婚的情況下，仍與其出遊、過夜、公開示愛，行為已明顯超越一般社會對異性交往的容忍界線，嚴重侵害其婚姻關係所應享有的圓滿與安全，遂請求60萬元精神損害賠償。

該名兼任講師在明知對方已婚的情況下，仍與其出遊、過夜、公開示愛。（示意圖／翻攝自pexels）

法院審理後認為，被告在知悉男子婚姻狀態的前提下，仍持續進行親密交往行為，屬故意侵害配偶權，亦違反善良風俗，且情節不輕，足以造成原告相當程度的精神痛苦。關於賠償金額，法院考量雙方身分、經濟能力及實際損害情形。原告任職於公司，去年薪資約43萬元；周姓被告則為大學兼任講師，另經營商行，去年薪資約20萬元，但名下擁有不動產及投資，資產總值約622萬元。綜合侵權期間、行為態樣、對原告造成的影響等因素，法院酌定精神慰撫金40萬元，超出部分不予准許。

更多東森新聞報導

去年4月才大罷免宣講 前神岡鄉長劉八郎驚傳辭世

「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍

跨年意外！ 瑞士酒吧爆炸釀嚴重傷亡 40死、100人傷

