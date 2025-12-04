大學講師竟是他…全班暴動！超大咖天團成員驚喜現身 學生一句話尷尬了

記者鄭尹翔／台北報導

台藝大教室變小巨蛋！阿龔被學生點歌現彈。（圖／緒風有限公司）

龔鈺祺《月光動物園》巡演自十一月啟動後，終於即將回到家鄉台北，並將於 2025 年 1 月 17、18 日在臺北表演藝術中心「球劇場」連續兩天演出。這座外型如月球的地標，正是龔鈺祺通勤二十多年每日路過之處，如今他將在「月球」裡架起鋼琴，把整座動物園「登陸」回最貼近思念軌道的地方。除了巡演，他近來也受李欣芸老師邀請，到台藝大擔任特別講師。

龔鈺祺分享，巡演籌備時曾多次申請其他場地卻屢受限制，最後卻意外落腳到這顆「城市月球」，讓他直呼宛如宇宙安排。他也在社群感性提到，多年生活在八里、淡水，每次抬頭看到球劇場，都曾代表出門的不捨與回家時想快點見到毛孩的期待，如今雖然家門口再也沒有熟悉的奔跑聲，他期待明年一月，能在這條路上產生新的聲音與回憶。貼文一出，團長阿福激動留言「太美好了」，青峰也分享貼文邀請大家「一起登陸月球」。

此次台北站演出規格全面升級，更接近專輯錄製時的原始聲響。巡演原有的弦樂五重奏將「擴增一倍」，層次與厚度大幅提升；錄製專輯時使用的「貝森朵夫」鋼琴也將搬上舞台，讓觀眾聽見專輯最初的音色質地。巡演中最受矚目的視覺舞台——二十多隻象徵動物、綠意森林宇宙、月光燈景——也將完整重建於球劇場。四大樂章串場引言同樣保留，由馨儀擔任節目導演，小威兒子小 Moon 錄製的感人童聲「妃妃視角口白」也會再度響起。

外界關心此次是否有特別嘉賓，龔鈺祺則賣關子表示，北京站邀來「韋鳥」韋禮安飛進動物園，台北站則會迎來一位全新溫暖系嘉賓，並透露關鍵詞「音色溫暖」、「氣質療癒」，笑稱：「要說起來的話，他也是一位動物歌手喔！」

這次台北站也將首度舉辦「專輯簽名會」。龔鈺祺透露自己一直希望巡迴每站都能與觀眾近距離交流，但因多數場館規範而無法實現，這次終於能在家鄉完成心願，讓回家演出的意義更加完整。

除了巡演，他近來也受李欣芸老師邀請，到台藝大擔任特別講師，分享創作歷程與專輯製作經驗，課堂甚至被學生當作小型演唱會點歌，場面相當熱烈。更有來自馬來西亞的學生表示自己學小提琴是因為媽媽喜歡阿龔，從小也聽蘇打綠長大，赫然發現學生年紀比蘇打綠還小的阿龔，馬上害羞地不知道如何接話，讓一旁欣芸老師也打趣大笑：「蘇打綠太常青了，沒想到你們也有今天啊！」

