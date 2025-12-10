大學讀啥科系畢業最快樂？一票人歪樓「推它」：哪裡能念

生活中心／綜合報導

進入大學該選什麼科系，攸關著畢業出入，常讓升學考生頭疼。一名網友觀察，許多科系的學生畢業後，生活似乎都不如預期，因此好奇問大家，「所以念什麼系出來最快樂？」貼文曝光，引發熱議。

該名網友在Dcard表示，自己觀察到許多大學畢業生，無論是來自醫學、電資、建築、護理、治療、法律、教育還是語言等各個科系，進入職場後的生活似乎都不如預期的順遂。這讓她不禁好奇「念什麼科系出來最快樂」？

貼文曝光，立刻掀起討論，許多網友認為，科系只是其次，家庭背景才是關鍵，「家裡有錢最快樂」、「快樂養魚，家裡有養殖場，不用去外面做，舒服」、「家裡有礦的最快樂，大學同學幾乎必修被當過一輪，畢業後回家接班，超爽，剛當完兵回來，還可以每個月出國玩」。

也有網友認為找到興趣、適合自己最重要，「讀自己喜歡的科系，找跟科系不相關的工作最快樂」、「讀有興趣的系 做適合自己的工作最快樂」、「靠興趣賺錢」。

另有網友幽默地說「房租系」畢業後的人生似乎最快樂，「包租公系畢業最快樂」、「房租系真的讚」、「家裡在台北市有三間店面在收租，隨便讀個校園大又漂亮的學店享受大學生活」、「收租系最快樂，哪裡能念請通知我謝謝」。

