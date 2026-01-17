大學讀1科系超後悔！一票人怨「念書苦到出社會」：錢少工時長

明（17）日就是115學年度大學學測，許多高中生除了備考外，也在思考要選擇什麼科系，未來才能步上順遂的道路，可以說是人生一個重大的分歧點。有網友詢問，會計系畢業不當會計師還能做什麼，結果引發熱議，許多會計畢業生從事商科相關工作，但也有人直言，「念會計會後悔」。

一名網友在Threads上發文詢問，有沒有人可以分享一下會計系出來，如果不當會計師還能幹嘛？網路上查到蠻多的，但想聽聽大家分享自己的工作真正在做什麼，大二生讀中會讀到非常迷茫。

對此，其他人紛紛留言，「會計系出來沒考上會計師的大概有90%，我還知道有去當健身教練的」、「會計系畢業去會計師事務所蹲了二年出來去公司財務部當財務，應收應付，財務報表，資金調度，融資貸款，各種跟錢有關的事都是財務在做」、「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」、「我在大學唸會計的同學基本上都沒在做會計師，當然也都是先在四大事務所熬過幾年」、「遇到的朋友都沒當會計了，有賣衣服也有賣吃的還有當業務」。

此外，還有網友詢問，「現在讀什麼科系會後悔？」，回應包括「財金很快樂，會計才會後悔」、「人生好難才會讀到會計」，但也有人稱，「護理一票」、「國企有點後悔」、「大部分人都覺得自己的系讀了很後悔吧」。

104人力銀行過去在「校系明燈圖鑑」，針對「人生重來，你有多想讀這個科系？」，最後五名分別是護理系39%、國貿系41%、生物科技系43.2%、會計系43.8%、企管系45.2%。可以說是會計系中有56.2%的人不會想再讀一次。

其實過去也有許多網友在Dcard分享從事會計相關工作的甘苦談，「大學生公定價34000」、「事務所越來越缺人」、「錢少工時長，要會的東西又超級多」、「文組科系裡面，大學最苦讀的科系，出社會還是一樣苦，加班費能到五六萬已經很多，很多組還會砍加班費」。

