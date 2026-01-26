大學選「1冷門科系」遭反對！過來人曝「月薪破5萬」：日子開心

生活中心／綜合報導

學測落幕後，許多考生開始煩惱未來科系選擇。一名網友近日分享，自己一直嚮往就讀森林相關科系，希望將來能投入國家公園或山林保育工作，卻遭到家中長輩反對，認為出路冷門、發展有限，讓他相當猶豫，也因此在網路上引發熱議。對此，不少森林系校友現身說法，強調該科系其實發展面向廣泛，不僅能從事林業與公職，還能修教育學程成為教師，薪資表現也不如外界想像中低。

想讀森林系卻遭長輩反對

該名網友在 Threads 發文透露，自己對森林系充滿憧憬，期望未來能在國家公園服務，卻因長輩強烈反對而陷入困惑，忍不住詢問：「森林系真的這麼不好嗎？」。

校友現身打破刻板印象

貼文曝光後迅速引起討論，吸引許多畢業校友分享親身經歷。有過來人直言「森林系真的很棒，我自己就是森林系畢業，現在從事保育工作，每天都很有成就感」；也有人指出，若有志投入林業公職，森林系相當具優勢，「台灣山林多，林務單位與研究機構需求穩定，相關缺額往往比其他科系多」。甚至有校友分享，自己目前在英國皇家植物園工作，鼓勵原 PO「未來走到哪裡，取決於選擇與努力」。也有人提到，身邊朋友就讀森林相關科系，後來成為國家公園公務人員，不僅工作滿意度高，收入表現也不差，「森林系超棒，身邊有朋友讀這類的，他後來也是去當國家公園的公務人員，開心得很，收入也不錯」。

不只顧山林 森林系出路其實很廣

台大森林環境暨資源學系也指出，系上畢業生除可投入林業、公職與自然保育領域外，亦可修習教育學程擔任教師；若選擇企業發展，則能進入顧問公司、林產、生技、觀光產業或 NGO 組織，職涯路線相當多元。

薪資不低於平均 研究所畢業月薪可破6萬

根據教育部統計資料，森林系畢業生平均起薪約為3萬8500元，明顯高於整體大學畢業生平均起薪3萬1000元，且隨著近年林業與相關產業發展，薪資水準持續上升。此外，104人力銀行調查顯示，2022年森林系畢業生年薪平均約70萬元，公立大學森林系畢業生平均月薪約5.3萬元，若具研究所學歷，月薪更可達6.6萬元，顯示實際待遇與外界刻板印象存在不小落差。

