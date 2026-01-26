大學選1冷門科系 過來人曝「日子超開心」！畢業月薪破5萬
記者柯美儀／台北報導
學測結束，不少考生苦惱大學要就讀什麼科系？一名網友分享，自己嚮往讀森林系，未來想投入國家公園或山林保育工作，卻被家中長輩反對，認為科系冷門，引發討論。眾多森林系畢業校友表示，森林系出路其實相當多元，除可投入林業、公職，還可修習教育學程成為教師；薪資方面，大學畢業生平均月薪約5.3萬元，研究所畢業則可達6.6萬元。
有網友在Threads發文表示，自己嚮往就讀森林系，希望未來能在國家公園裡面工作，但卻遭家中長輩反對，讓他不禁困惑「森林系真的不好嗎？」
校友經驗分享：出入多元
貼文一出，立刻掀起討論，也釣出不少過來人分享自身經歷，「森林系很棒啊，跟森林相關的工作也很棒，本人森林系畢目前從事保育工作，非常喜歡」、「想走林業方面的公職，森林系是不錯選擇，到處都是林務局和林試所，每年的缺比其它科系的多」、「我現在在英國皇家植物園工作！以後會怎麼樣都是自己的選擇跟努力，你可以的」、「森林系超棒，身邊有朋友讀這類的，他後來也是去當國家公園的公務人員，開心得很，收入也不錯」、「如果想走林業方面的公職，森林系是不錯的選擇，因為台灣的山非常多，到處都是林務局和林試所，每年的缺比其它科系的多」。
森林系職涯方向
台大森林環境暨資源學系指出，畢業生除可投入林業、公職與自然保育領域，也可修習教育學程成為教師；如果想當上班族，可進入民間企業、顧問公司、林產、生技、觀光、NGO等產業，發展出路多元。
薪資與就業情況
依教育部統計，森林系畢業生平均起薪約3萬8500元，高於全體大學畢業生平均起薪3萬1000元，近年隨林業相關產業發展，薪資水準持續提升。
另據104人力銀行調查指出，2022年森林系畢業生年薪平均約70萬元，公立大學森林系畢業生平均月薪約5.3萬元，研究所畢業生可達6.6萬元。
