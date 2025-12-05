大學長出事了！半聯結車「輪胎飛落」砸中3車

高雄市仁武區今（5）日上午發生貨車拖車輪胎脫落事故。（圖／東森新聞）





高雄市仁武區今（5）日上午發生貨車拖車輪胎脫落事故，所幸未造成人員傷亡。警方表示，依規定已對駕駛人開單舉發，最高可處新臺幣6,000元罰鍰，事故原因仍在釐清中。

仁武分局指出，事故發生於今日上午8時許，47歲徐姓男子駕駛營業半聯結車，沿澄觀路二段行駛並於右轉專用道轉入水管路三段時，拖車左後方兩顆輪胎突然脫落，並波及當時行駛在水管路三段的三輛自小客車。

警方到場後確認現場4名駕駛均無酒駕情事，也無人員受傷。初步研判，事故與聯結車機件脫落有關，但確切肇因仍待後續調查。

警方依《道路交通管理處罰條例》第30條之1規定對徐男掣單舉發，該項違規可處1,000元以上、6,000元以下罰鍰。警方並提醒，車輛上路前務必落實保養與檢查，以確保行車安全、避免發生危險事故。

車禍現場3車遭波及。（圖／東森新聞）

