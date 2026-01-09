大學閨密介入婚姻！與人夫曖昧「互稱夫妻」正宮崩潰提告求償

女子介紹丈夫與大學閨蜜認識，未料兩人私下發展曖昧關係並出現大量親密對話。（示意圖／Pixabay）





正宮與大學閨密多年交情深厚，婚後仍維持往來，甚至大方介紹對方與丈夫認識，未料卻成為婚姻裂痕的開端。正宮發現丈夫與閨密私下互傳曖昧訊息、互稱夫妻，內容涉及性暗示與親密互動，情緒深受打擊，最終選擇提告。士林地方法院審理後，認定被告行為已逾越一般社交分際，判其須賠償正宮25萬元精神撫慰金。

互稱夫妻傳曖昧訊息曝光

判決指出，原告正宮與丈夫結婚超過5年，育有兩名未成年子女，家庭生活原本穩定。基於信任，她將丈夫介紹給大學閨蜜認識，未料兩人逐漸發展出不尋常關係。正宮事後取得雙方通訊紀錄，內容可見被告與丈夫互稱「老公」、「老婆」，並出現「我也愛你」、「準備好你的叫聲」等具性暗示的對話，甚至相約外出。

廣告 廣告

正宮發現後情緒崩潰，仍試圖挽回婚姻，在雙方家長見證下，丈夫與被告曾簽署切結書，承諾不再往來。但正宮之後仍發現兩人持續聯繫，包括語音、視訊通話及其他往來痕跡，讓她難以接受，遂向閨密提告，並請求100萬元精神撫慰金。

否認私情仍持續聯繫

庭審中，被告辯稱，雙方互稱「老公」、「老婆」只是朋友間的玩笑，相關對話語意模糊，無法證明有實際親密關係。共同外出也屬正常社交活動，且簽署切結書僅是為安撫正宮情緒、維護家庭和諧，並非承認有不正當關係。後續聯繫則為商業諮詢，與私情無關。

法院審酌相關證據後指出，即便無法認定被告與丈夫確實發生性行為，但雙方以夫妻互稱、頻繁互表愛意，並在明知對方已婚的情況下仍持續往來，行為已明顯超出一般朋友交往所能容忍的範圍，足以侵害正宮基於配偶關係的身分法益。

士林地方法院最終判被告須給付25萬元精神撫慰金及法定利息，全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

出軌人妻每次開房就「激戰3次」 還嗆尪：做開心的事

高雄軍人瞞婚找小三 她懷孕怒提告：就跟你說在外面

大學講師交往已婚男「公開放閃」 遭元配怒告判賠40萬

