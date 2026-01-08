大學閨密變小三 甜喊「老公愛你唷」正宮崩潰怒提告

台北一名人妻小美（化名）將大學時的閨密阿雯（化名）介紹給自己的老公認識後，不料2人竟發展婚外情。（示意圖／翻攝自pexels）





台北一名人妻小美（化名）與老公婚後幸福美滿，怎料在將大學時的閨密阿雯（化名）介紹給自己的老公認識後，2人竟越走越近，還發展婚外情，讓小美氣得報案提告。後續經法官審理，認定阿雯已侵害小美的配偶權，判賠25萬元。

把閨密介紹給老公 卻成婚外情導火線

根據判決書，小美和丈夫於2019年間結婚，婚後育有2名子女。怎料就在小美將自己的大學閨密阿雯介紹給丈夫認識。不料，兩人越走越近，並發展為男女朋友。更可惡的是，他們還忽視正宮小美的存在，在通訊軟體上互傳「老公愛你唷」、「我也愛你，臭老婆」等字句。

曾簽切結書 仍暗中視訊被抓包

2人的婚外情在2024年5月間被發現後，曾在雙方家長見證下，保證不會再與對方有任何往來，否則願承擔所有法律責任。不過，雖然簽了切結書，2人還是暗通款曲，在同年11月間，他們又透過通訊軟體開啟視訊，還被妻子小美抓包，丈夫將收件人登記為阿雯的名字，小美認為，這已經嚴重侵害她的配偶權，因此憤而將阿雯告上法院。

法官認定侵害配偶權

後續經士林地院審理，法官認為，阿雯與小美的老公以「老公愛你唷」、「我也愛你，臭老婆」、「我捨不得妳的手受傷」互表愛意，已超越一般朋友間的往來，認定阿雯已侵害小美的配偶權。最終以「侵害配偶權」為由，衡量雙方的社會地位、經濟狀況以後，判阿雯須賠償新台幣25萬元。全案仍可上訴。

