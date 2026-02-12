大學附近設據點販毒 高市刑大破獲網路販毒逮8嫌

高雄市刑大偵三隊九分隊破獲網路販毒案，起獲毒品咖啡包2508包和愷他命40包。（圖：高雄市刑大提供）

高雄市刑警大隊破獲一起販毒案，查獲2000多包毒咖啡和愷他命，警方調查，這個販毒集團在一所大學附近的大樓設立據點，再出動「小蜜蜂」外送，販毒脈絡遍及整個大高雄地區。

高雄市刑大偵三隊是進行網路巡邏時，發現有販毒集團利用通訊軟體，在網路上兜售毒品，經過一個多月的蒐證，查出這個集團利用楠梓區一處大樓作為據點，招募成員組成販毒集團，並採取24小時輪班制，由「小蜜蜂」分早、晚班專人配送，而且隨叫隨送。

刑大幹員掌握這個集團的販毒模式後，日前趁送貨的「小蜜蜂」返回據點交班之際，發動突擊，以優勢警力將嫌犯制伏，當場逮捕41歲的黃姓主嫌和共犯等8人，並查扣毒品咖啡包2508包、愷他命40包、梅錠99顆，還有疑似不法所得19萬多元。全案訊問後，依毒品危害防制條例送辦，其中黃姓主嫌和林姓共犯經檢察官向法院聲請羈押獲准。（溫蘭魁報導）

◆《中廣新聞》提醒您：毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害