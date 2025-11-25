大學雞排飯吃一半驚見「釘書針」！釣出一票苦主 餐廳秒回收退費

記者柯美儀／高雄報導

近日有學生指控在輔英科大學生餐廳買雞排飯，竟發現飯中藏有「釘書針」當場嚇壞，也有其他學生反映餐點曾出現膠帶、鐵絲等異物。校方對此表示，24日接獲反映後，立即協助學生處理，餐廳當場回收餐點並退費。事務組25日上午再與學生及餐廳協調後續，並要求合約廠商加強內部查核，確保餐飲安全。

一名網友在Threads發文指出，她在輔英科技大學學生餐廳購買雞排飯，吃到一半赫然發現「釘書針」藏在飯裡，當場嚇壞直呼「不知道是不是心理作用，肚子也開始痛了！」

該名網友提醒，吃飯時務必要專心檢查餐點是否有異物，並透露自己過去在學餐也曾吃到橡皮筋、未拆封的蟹肉棒、未煮熟的豬肉片等問題餐點，雖然不是同一間，但都是學餐煮出來的，她無奈表示「不知道下次會是什麼驚喜！」

貼文曝光後，引發熱議，不少學生留言分享類似經驗，有人表示「以為只有我吃到而已，而且我是吃進去才發現！我想說怎麼有魚刺，這裡根本沒魚，吐出來才發現釘書針」，還有人指出餐點曾出現透明膠帶、鐵絲、睫毛、頭髮等異物。

輔英科大對此表示，校方於24日接獲學生反映於合約餐廳購買之餐盒中發現異物後，隨即由導師陪同至事務組與餐廳經理共同處理。餐廳經理第一時間回收餐點並向店內負責人查證，店家也已當場提出退費並願意依約負責。

校方稱，25日上午，事務組已再次聯繫學生並協調與餐廳業者面談後續處理。學校已將該案列入食品安全管理案例，要求合約廠商立即強化內部教育訓練與查核流程，以杜絕類似事件發生，持續確保學生餐飲安全。

